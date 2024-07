Blizu je dogovor o višjih plačah v javnem sektorju

TV Slovenija je pridobila dokument, v katerem je med drugim zapisano, da so vlada in sindikati usklajeni glede nove plačne lestvice, ki se bo začela uporabljati 1. januarja prihodnje leto. Noben javni uslužbenec ne bo imel nižje plače od minimalne.

Najnižja plača z novim letom 1.250 bruto

Plače se bodo po 1. januarju zviševale postopoma. Tisti, ki prejemajo manj kot 1.250 evrov, kolikor znaša minimalna plača in kolikor bo po novem vreden prvi plačni razred, bodo 1. januarja prejeli celotno razliko med zdajšnjo in višjo plačo. Drugim javnim uslužbencem se bo plača zviševala postopoma v šestih obrokih do leta 2028, vsakič po 15 odstotkov razlike med zdajšnjo in novo plačo.

Nov način usklajevanja z inflacijo

Dogovorili so se tudi, kako se bodo plače usklajevale z inflacijo. Prihodnje leto se ne bodo, v letu 2026 pa le, če bo rast cen življenjskih potrebščin višja od 1,8 odstotka.

Vlada in sindikati javnega sektorja se tudi strinjajo, da bo javni uslužbenec dodatnih pet dni dopusta prejel pri 55 letih, ne pri 50, kot je zdaj, starostno mejo bodo zviševali postopoma do leta 2030.

Finančni minister Klemen Boštjančič pravi, da dogovor s sindikati predstavlja vmesno, a pomembno etapo, čaka pa jih še kar nekaj dela. Foto: Bor Slana/STA

Plačnih pogajanj še ni konec

Vodja konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj je napovedal le, da bodo pripravili "neko inventuro usklajenih elementov". Z vodjem druge sindikalne pogajalske skupine Jakobom Počivavškom sta, kot kaže, dobila mandat, da bosta to besedilo tudi podpisala.

Na vladni strani pa bosta dokument podpisala finančni minister Klemen Boštjančič in minister za javno upravo Franc Props. Po četrtkovih besedah vodje vladnih pogajalcev Boštjančiča gre za neko vmesno, a pomembno etapo, čaka pa jih še kar nekaj dela.