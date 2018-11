Vlada popoldne znova na pogajanja s policijskima sindikatoma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vladna pogajalska skupina je včeraj parafirala stavkovne sporazume z nekaterimi sindikati in zbližala stališča tudi s Počivavškovo skupino, danes pa bo nadaljevala pogajanja s policisti. Medtem ko so rešitve in nekatera odprta vprašanja v dogovarjanju z drugimi sindikati bolj ali manj znani, pa je vsebina pogajanj s policisti večja neznanka.