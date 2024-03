Medtem ko je Slovenija, kot je nedavno spomnil minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, v zadnjih dveh letih po inštalirani moči dodala več sončne energije kot prej v 20 letih in se je skupna moč sončnih elektrarn samo lani povečala z nekaj manj kot 700 megavatov na blizu 1100 megavatov, je napredek pri vetrni energiji kljub potencialu neznaten. Trenutno so v Sloveniji zgolj tri vetrnice, umeščanje velikih vetrnih polj pa je zaradi nasprotovanja v lokalnem okolju praviloma velik izziv.

Vlada se želi s tem spopasti tudi prek danes sprejete uredbe, ki temelji ne zakonu o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije. Ta določa, da vlada podrobneje predpiše višino in plačevanje nadomestila za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav za občino, v katerih so takšne naprave postavljene, ter namene, za katere ga lahko občina porabi, so pojasnili na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.

Nadomestila le za večje vetrnice

Enkratno nadomestilo se občini izplača po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja, vezano pa je na inštalirano moč naprave, ki je priključena v omrežje. Nadomestilo znaša 200.000 evrov na en megavat (MW) inštalirane moči, za naprave, manjše od enega MW, pa nadomestila ne bo. Nadomestila se bodo tako podeljevala le za večje vetrne proizvodne naprave.

Uredba poleg predpisane višine nadomestila določa tudi, kako poteka plačevanje nadomestila ter namene, za katere občina lahko porabi sredstva. Občina nadomestilo lahko porabi za opravljanje nalog za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev.

Ker gre v primeru vetrnih proizvodnih naprav lahko tudi za vetrna polja, sestavljena iz več ločenih vetrnih generatorjev (oziroma vetrnic), obstaja verjetnost, da v okviru ene proizvodne naprave posamezne vetrnice stojijo na območju dveh ali več občin. V tem primeru so vse občine, na območju katerih stojijo vetrnice, upravičene do nadomestila, ki se odmeri v sorazmernem deležu glede na inštalirano moč posameznih vetrnic, so še pojasnili na ministrstvu.

Nadomestilo se plača iz sredstev za izvajanje podpor, s katerimi upravlja center za podpore. To vlogo igra družba Borzen, sicer regulator energetskega trga.