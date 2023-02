Vlada za 50 odstotkov zvišala nadomestilo za bolniško odsotnost samozaposlenih v kulturi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada je izdala uredbo, ki določa višino nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas v letu 2023. Dnevno nadomestilo za bolniško odsotnost samozaposlenih v kulturi se bo povečalo za 50 odstotkov, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Kot so spomnili, vlada ob začetku leta vsakokrat z novo uredbo določi višino nadomestila za tekoče leto. Na predlog ministrstva za kulturo je dnevno nadomestilo v letu 2023 določeno v višini 37 evrov, kar pomeni 50-odstotno zvišanje v primerjavi z lanskim nadomestilom, ki je znašalo 25 evrov.

S povišanjem nadomestila se je prekinila večletna praksa, zaradi katere so bili samozaposleni v kulturi ob najbolj trdovratnih boleznih prepuščeni prenizkim nadomestilom, ob tem pa so lahko padli globoko pod prag revščine. Za dvig nadomestila si je vrsto let prizadevala tudi strokovna javnost. Gre za prvega izmed nizov prihajajočih ukrepov za ureditev statusa samozaposlenih, piše v sporočilu za javnost.

Pandemija poglobila krizo v sektorju kulture

Številne raziskave kažejo, da se je kriza v obdobju pandemije v sektorju kulture še poglobila. Po podatkih iz ankete Statističnega urada RS o delovni sili se je število delovno aktivnih v skupini kulturne in razvedrilne dejavnosti med letoma 2019 in 2021 zmanjšalo najprej z 9.900 na 7.400 oseb, pozneje na 6.700 oseb. Leta 2021 je bilo tako 3.200 manj delovno aktivnih kot leta 2019, torej za 32 odstotkov manj.

Poleg tega statistika kaže, da samozaposleni v kulturi večinoma ne dosegajo minimalnih prihodkov. Zadnji registrski podatki za leto 2015 kažejo, da je bilo brez dohodkov 4,6 odstotka samozaposlenih v kulturi; 41,3 odstotka samozaposlenih pa s svojimi mesečnimi prihodki ni preseglo minimalne plače.

Cilj vlade je, da v sodelovanju z ministrstvom za kulturo pravice, povezane z zdravjem samozaposlenih, celostno uredi v okviru reforme statusa samozaposlenih v kulturi, so še sporočili z vladnega urada za komuniciranje in navedli še pravno podlago za sprejetje uredbe – zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.