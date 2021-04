Vse slabše je: vsak dan na bolniški že 44 tisoč Slovencev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenci smo bili predlani bolniško odsotni skupaj več kot 16 milijonov koledarskih dni oziroma pet milijonov dni več kot pet let prej. To kažejo podatki statističnega urada, kjer kot najpogostejši vzrok bolniške odsotnosti navajajo ortopedske bolezni.

Leta 2000 smo Slovenci koristili 13,4 milijona bolniških dni, leta 2015 je to število padlo pod 12 milijonov. Do predlani je število bolniških dni preseglo 16 milijonov. Vsak dan je bilo torej v povprečju na "bolniški" skoraj 44 tisoč Slovencev ali Slovenk.

Med vzroki izstopajo ortopedske bolezni, poškodbe izven dela in duševne motnje.

Izdatki za zdravstvo letno že blizu štirim milijardam evrov

Izdatki za zdravstveno varstvo so naraščali tako iz javnih kot zasebnih virov. Leta 2008 so prvič presegli tri milijarde evrov. Tekoči izdatki za zdravstvo, kot jih vodi državni statistični urad, sicer vsebujejo le tekoče izdatke brez investicije.

Ne glede na to podatki kažejo, da je število bolniški postelj upadlo, število hospitalizacij zaradi bolezni, ki ga statistični urad vodi od leta 2003, se je gibalo nekje med slabih 260 tisoč in 283.445, kolikor je znašalo največ, in sicer leta 2015.

Foto: STA

Koledarski dnevi bolniške odsotnosti:

2000 13.487.977 2005 14.312.285 2010 12.808.242 2015 11.909.927 2019 16.242.330

Najpogostejši vzroki bolniške odsotnosti v letu 2019

Ortopedske bolezni 3.692.052 Poškodbe izven dela 2.331.246 Duševne motnje 1.183.210 Bolezni dihal 972.522 Rak 908.656 Poškodbe pri delu 805.871 Nega družinskega člana 788.502 infekcijske bolezni 721.558 Nosečnost/ porodniška 715.231 Bolezni obtočil 706.260 Bolezni prebavil 550.120 Bolezni živčevja 386.262 Bolezni krvi 43.054

Izdatki za zdravstveno varstvo (v milijonih evrov)

javni viri zasebni viri SKUPAJ 2003 1559 618 2208 2008 2289 809 3098 2013 2352 926 3278 2018 2781 1032 3813

vir: Statistični urad RS