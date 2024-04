Vlada tokrat z največjo podporo v zadnji polovici leta, med strankami vodi SDS

SDS bi podprla skoraj četrtina oz. 23,8 odstotka volivcev (marca 21,5 odstotka), Gibanje Svoboda pa 17,4 odstotka volivcev (marca 14,3 odstotka). Sledijo jima NSi, ki uživa 5,2-odstotno podporo (marca 4,6-odstotno), SD s 4,9-odstotno (marca 5,6-odstotno) in Levica s 4,3-odstotno podporo (marca 2,8-odstotno), so na POP TV povzeli ugotovitve raziskave.

Sledi neparlamentarni blok Piratov s 3,1-odstotno podporo, ki se od prejšnjega meseca ni spremenila, in Vesne z 2,9-odstotno podporo (marca 1,1-odstotno). Resnico bi volilo 2,5 odstotka vprašanih (marca 1,9 odstotka), SNS 2,4 odstotka (marca 1,8 odstotka), SLS 1,3 odstotka (marca 2,2 odstotka), stranko Naša prihodnost in Dobra država en odstotek, Našo deželo 0,7 odstotka in Konkretno 0,2 odstotka. Podpora preostalih strank je razdrobljena v preostalih osmih odstotkih.

Delež neopredeljenih volivcev je nekoliko padel

Delež neopredeljenih volivcev je nekoliko padel, zdaj je 17,3-odstoten, marca pa je bil 22,2-odstoten. 7,2 odstotka vprašanih (marca 11,8 odstotka) ne bi izbralo nobene od obstoječih političnih opcij. Preostali (3,4 odstotka) niso želeli odgovoriti.

Podporo delu parlamenta je v raziskavi izreklo 24,1 odstotka vprašanih. 58,6 odstotka vprašanih dela parlamenta ne podpira, 17,2 odstotka pa se jih pri tem vprašanju ni opredelilo.

Med politiki najbolj priljubljena Pirc Musarjeva, drugo mesto si delita Logar in Han

Med politiki najbolj priljubljena ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar. Sledita ji novi predsednik SD Matjaž Han in poslanec SDS Anže Logar. Četrti je finančni minister Klemen Boštjančič, peta predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Predsednik NSi Matej Tonin je osmi, predsednik SDS Janez Janša je zasedel 12. mesto. Največ mest na lestvici je izgubila koordinatorka Levice Asta Vrečko, ki je zasedla 17. mesto. Premier in predsednik Svobode Robert Golob je zasedel mesto za njo, zadnja na lestvici pa je zunanja ministrica Tanja Fajon.

Inštitut za raziskovanje trgov in medijev Mediana je raziskavo za POP TV izvedel med 23. in 25. aprilom na reprezentativnem vzorcu 723 polnoletnih prebivalcev Slovenije.