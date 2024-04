Podpora vladi in DZ ta mesec nekoliko boljša

Po zadnji anketi Dela bi na volitvah s 23 odstotki glasov zmagala SDS (marca 22,9 odstotka), drugouvrščeno Gibanje Svoboda pa bi prejelo enako kot marca 15 odstotkov glasov. Sledita SD s 5,4 odstotka podpore (marca 4,4 odstotka), NSi s 5,3 odstotka (marca 4,9 odstotka). Koalicijski Levici je podpora s 4,4 odstotka padla na 2,9 odstotka.

Krivulja padanja se je po nekaj mesecih obrnila navzgor

Sledijo zunajparlamentarne stranke Resnica (2,8 odstotka), SNS (2,3 odstotka), Piratska stranka (2,1 odstotka) in Vesna z dvema odstotkoma. Druge stranke bi prejele manj kot dva odstotka glasov, in sicer SLS 1,6 odstotka, Naša prihodnost in Dobra država 0,6, Konkretno 0,6 in Naša dežela 0,2 odstotka.

Ob tem je 24 odstotkov volivcev odgovorilo, da ne vedo, katero stranko bi volili, 7,7 odstotka jih ne bi volilo nobene, 1,7 odstotka bi volilo drugo stranko, 1,9 jih na vprašanje ni želelo odgovoriti, odstotek pa bi jih oddalo prazno glasovnico.

Pri oceni dela vlade se je krivulja padanja po nekaj mesecih obrnila navzgor, a 51,2 odstotka vprašanih delo vlade še vedno vidi negativno oz. zelo negativno (marca 55 odstotkov). Kot pozitivno ali zelo pozitivno ga ocenjuje 15,7 odstotka vprašanih (marca 13,6 odstotka). Delo vlade je dobilo srednjo oceno 2,39 (marca 2,23). Državnemu zboru pa so volivci tokrat namenili srednjo oceno 2,53 (marca 2,34).

Han je dohitel Logarja

Na barometru priljubljenosti politikov drugi mesec zapored prvo mesto zaseda predsednica republike Nataša Pirc Musar. Gospodarski minister Matjaž Han je dohitel poslanca SDS Anžeta Logarja. Na četrto mesto se je tokrat uvrstila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, na peto pa finančni minister Klemen Boštjančič.

Do desetega mesta na lestvici sledijo pravosodna ministrica Andreja Katič, vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj, predsednik NSi Matej Tonin, ljubljanski župan Zoran Janković in poslanka SDS Jelka Godec. Predsednik SDS Janez Janša je na 12. mestu, predsednik vlade in Svobode Robert Golob pa na 15. mestu. Največji skok je statistično uspel predsednici SD in zunanji ministrici Tanji Fajon, ki pa je še vedno pri repu lestvice priljubljenosti politikov.

Raziskavo je za časnik Delo izvedel Inštitut za raziskovanje trgov in medijev, Mediana med 2. in 4. aprilom, in sicer na reprezentativnem vzorcu 714 oseb.