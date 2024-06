Na ministrstvo za zdravje in ministrstvo za javno upravo smo se obrnili z vprašanji, kakšni bodo njihovi nadaljnji koraki, potem ko so volivci podprli vse štiri referendumske pobude, o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene, o gojenju in posedovanju konoplje za osebno uporabo, o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in uvedbi preferenčnega glasu na državnozborskih volitvah.

Najbolj jasen je očitno načrt za uvedbo preferenčnega glasu na državnozborskih volitvah. Volivci so spremembo, po kateri bi lahko sami izbrali, katerega kandidata želijo v državnem zboru, na posvetovalnem referendumu podprli s skoraj 71 odstotki glasov, argument za spremembo pa je še dodatno podkrepilo dejstvo, da so volivci na evropskih volitvah množično uporabili preferenčni glas.

Na ministrstvu za javno upravo pravijo, da imajo že pripravljen osnutek novele zakona o volitvah v državni zbor, ki bo uvedel preferenčni glas. "V naslednjem koraku je predvidena dodelava osnutka novele, upoštevaje obravnavo odprtih vprašanj in koalicijsko usklajevanje," so pojasnili.

A čeprav je bila volja volivcev na posvetovalnem referendumu jasna in pri pripravi sprememb zakonodaje ni pričakovati zapletov, lahko pobuda še vedno pade v parlamentu, saj je zanjo potrebna dvotretjinska večina. Znano je, da ji ostro nasprotujejo v SDS, kjer menijo, da bi z uvedbo prednostnega glasu in ukinitvijo okrajev izničili moč podeželja ter dali prednost izpostavljenim in medijsko uveljavljenim kandidatom.

Največja opozicijska stranka ima v državnem zboru 27 poslancev, če bi vsi njihovi poslanci glasovali proti, koalicija in NSi pa bi se pri tem vprašanju poenotili, bi za las ujeli dvotretjinsko večino najmanj poslanskih glasov.

Predlog zakona o uporabi konoplje v medicinske namene že v javni razpravi

Precej manj konkretni so bili pri razkrivanju svojih načrtov po izglasovanih referendumih o uporabi konoplje in pomoči pri prostovoljnem končanju življenja na ministrstvu za zdravje. Odgovorili so zgolj, da bodo zdaj pregledali vse že obstoječe rešitve in osnutke zakonov, prakse iz tujine ter "oblikovali delovne skupine, ki bodo začele pripravo izhodišč zakonov".

Podpora pri omenjenih treh referendumskih pobudah iz pristojnosti zdravstvenega ministrstva je bila sicer najbolj izrazita pri vprašanju o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene, saj je za glasovalo 66 odstotkov volivcev.

Ministrstvo se bo lahko naslonilo tudi na številne pobude za ureditev tega področja in nenazadnje na predlog zakona o gojenju in prometu konoplje v medicinske namene, ki so ga dali v javno razpravo julija 2021 v mandatu ministra Janeza Poklukarja, a na koncu ni dočakal poti v parlament.

Po referendumu na nov referendum?

Precej več je odprtih vprašanj glede ureditve pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, gotovo tudi najbolj kontroverzne referendumske pobude, ki je zbrala slabih 55 odstotkov glasov podpore. Za evtanazijo je tudi zelo verjetno, da bodo ob njeni morebitni uzakonitvi volivci morali še na zakonodajni referendum. Na to možnost je med drugim opozorila tudi že Slovenska škofovska konferenca, najvišja ustanova Katoliške cerkve v Sloveniji.

Kljub temu je o ureditvi pomoči pri prostovoljnem končanju življenja pred referendumom potekala široka strokovna debata, saj je marca letos državni zbor zavrnil predlog zakona, ki so ga pripravili v društvu Srebrna nit.

Zdaj v društvu pravijo, da je izid referenduma zakonodajalcu dal jasno sporočilo, naj čim prej uzakoni pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki bo "preprečevala nepotrebno trpljenje, ne da bi pri tem kakorkoli posegala v pravni ali dejanski položaj tistih, ki se z zdravniško pomočjo pri končanju življenja intimno ne strinjajo".

Eden od pobudnikov in avtorjev zakona iz Srebrne niti Andrej Pleterski je dejal, da v društvu pričakujejo, da bo "zakon v državni zbor z določenimi izboljšavami vložen v isti osnovi, kot je bil zavrnjen". Vse, ki imajo vsebinske predloge za izboljšanje zakona, je pozval k sodelovanju v pripravi predloga zakona.

Številna vprašanja pri legalizaciji konoplje

Še najbolj pa je nejasno, kako se bodo na ministrstvu za zdravje lotili zakonskih sprememb, ki bi dovolile posedovanje konoplje za osebno uporabo, potem ko so volivci take spremembe le za las podprli. O tem vprašanju so se v preteklosti najbolj jasno opredeljevali v koalicijski Levici, kjer so pred referendumom poudarili, da se zavzemajo za legalizacijo konoplje "znotraj zakonskega okvira, s katerim bi bilo omogočeno gojenje za osebno uporabo, dostop pogojen s polnoletnostjo, prodaja in oglaševanje pa regulirana podobno kot tobačni izdelki".