Vključevanje necepljenih otrok v javne vrtce omejeno

Vključitev necepljenega otroka v javni in javno sofinancirani vrtec se tako zavrne, če ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam ter za to ni medicinskih razlogov, kot so na primer alergije na sestavine cepiva, poroča STA. Lahko pa se vključi otrok, ki je v postopku pridobitve odločbe o opustitvi cepljenja.

Obvezno cepljenje tudi pri vpisih v nekatere izobraževalne programe

Kandidati, ki se vpisujejo v programe srednjih in visokošolskih zavodov ter fakultet s področja zdravstva, vzgoje in izobraževanja ter socialnega varstva, morajo ob vpisu imeti opravljeno cepljenje v skladu s programom cepljenja, ki je v zakonu že opredeljen. Gre za program, ki ga določi minister, pristojen za zdravje, na predlog Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja (NIJZ). Če kandidat ni opravil tega cepljenja, se mu vpis zavrne. Izjema so tisti, pri katerih za opustitev cepljenja obstajajo medicinski razlogi.

Pravne osebe, ki bodo ravnale v nasprotju z navedenimi omejitvami, se kaznuje z globo od 400 do 40 tisoč evrov. Novela določa tudi optimizacijo postopka za ugotavljanje razlogov za opustitev cepljenja, s čimer bi razbremenili delo komisije za cepljenje. Novelo je z namenom, da bi zvišali precepljenost, v zakonodajni postopek vložila skupina poslancev iz SMC, SDS in DeSUS. Sprejeta je bila s 67 glasovi za in 12 proti, poroča STA.