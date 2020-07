Višji sodniki potrdili krivdo sodnika Omerzuja zaradi zalezovanja

Mariborski višji sodniki so tako pritrdili okrajni sodnici Karmen Krajnc, da je Omerzu kriv, ker je zalezoval svojo nekdanjo ljubimko in jo s tem prestrašil. Oškodovanki se po pisanju obeh časnikov dve leti ne sme približati na manj kot sto metrov, če jo bo klical, ji pisal ali kako drugače poskušal z njo navezati stik, bo moral v zapor za pet mesecev.

Sodni svet je že marca odločil, da mora Omerzu zaradi nepravilnosti in nezakonitosti pri opravljanju funkcije predsednika delovnega sodišča po skoraj treh desetletjih septembra zapustiti svoj položaj. Kot pišeta časnika, so člani sodnega sveta podvomili o njegovi nepristranskosti pri zaposlitvi strojepiske, poroča STA.

Septembra se bo upokojil

Omerzu se namerava septembra upokojiti, še pred tem pa je naročil objavo razpisa za delovno mesto direktorja sodišča. Po navedbah Dnevnika in Večera naj bi se za to odločil le zato, da bi se maščeval trenutni direktorici Darji Žavcer Roetlisberger, ki ji mandat poteče 15. decembra. Ta je namreč na sojenju nastopila kot priča in predložila pisne dokaze o tem, da je bil Omerzu tisti, ki je naročil razpis in izbral strojepisko, kar je sodnik do takrat ves čas zanikal.

Izbrana strojepiska je bila sicer hči nekdanje najtesnejše prijateljice oškodovanke, ki je to po prijavi Omerzuja policiji poskušala prepričati, da odstopi od pregona, poroča STA.

Ker se predsedniku vrhovnega sodišča Damijanu Florjančiču ne zdi primerno, da Omerzu tik pred upokojitvijo razpisuje delovno mesto direktorja sodišča, je svoje mnenje o tem pred nekaj dnevi Omerzuju izrazil pisno in mu predlagal, naj razpis prekliče, še pišeta časnika.