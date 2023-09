Višja podpora Gibanju Svoboda, med "naj" politiki nov obraz

Mediana je anketo za Delo izvedla med 4. in 7. septembrom, v njej je sodelovalo 715 anketirancev. Na vprašanje, za katero stranko bi volili, če bi bile parlamentarne volitve jutri, je 24,3 odstotka vprašanih odgovorilo, da bi izbrali Gibanje Svoboda, kar je dobri dve odstotni točki več kot pred enim mesecem, ko je stranka prejela 22 odstotkov. Stranka SDS je tokrat prejela 21,1 odstotka, kar je dve odstotni točki in pol manj kakor pri prejšnjem merjenju, ko so ji volivci namenili 23,6 odstotka.

SD ostaja na tretjem mestu s približno enako podporo kot prejšnji mesec, 6,7 odstotka, opozicijska NSi je svojo pozicijo nekoliko izboljšala, in sicer se je z avgustovskih 4,5 odstotka povzpela na 5,8 odstotka, Levico, ki je pred kratkim zamenjala vodstvo, pa bi tokrat izbralo 4,3 odstotka sodelujočih v raziskavi, medtem ko je julija prejela šest odstotkov.

Priljubljenost med politiki: tretje mesto zasedel nov obraz

Anketirani so vsem političnim obrazom, uvrščenim na lestvico, namenili višjo oceno kot pred enim mesecem. Na vrhu tudi po tokratnih meritvah ostaja predsednica države Nataša Pirc Musar, sledi ji poslanec SDS in ustanovitelj Platforme sodelovanja Anže Logar, tretje mesto pa je zasedel nov obraz, Boštjan Šefic, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade za koordinacijo ukrepov po poplavah, ki so ga na Delu na barometer uvrstili zato, ker opravlja eno od funkcij, ki so trenutno bolj izpostavljene. Na četrtem mestu jim sledi predsednik vlade Robert Golob, nato pa minister za obrambo Matjaž Han in minister za obrambo Marjan Šarec. Vsi trije so bili ob naravni nesreči in po njej med najbolj angažiranimi.

Vlada je sicer tokrat, v primerjavi s preteklimi meseci, dobila pozitivno oceno, na kar je zagotovo vplival njen odziv po poplavah. Skoraj 40 odstotkov vprašanih je namreč delo vlade ocenilo pozitivno ali zelo pozitivno, medtem ko je avgusta tako odgovorila slaba tretjina, julija pa niti četrtina anketirancev. Negativno ali zelo negativno se zdi delo vlade tokrat nekaj manj kot 30 odstotkom respondentov, avgusta je bil delež teh ocen približno 35-odstoten, julija pa celo 41-odstoten.