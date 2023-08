Anketa Dela: SDS prvič po volitvah pred Gibanjem Svoboda

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

SDS je po anketi, ki jo za časnik Delo opravlja Mediana, prvič od lanskih parlamentarnih volitev prehitela Gibanje Svoboda. Sodelujoči v avgustovski anketi so delu vlade in državnega zbora namenili višjo srednjo oceno kot junija in julija, najbolj priljubljena političarka pa ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar.