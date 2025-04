Velikonočni teden v ALEJI: praznično vzdušje in modne zgodbe pomladi

Pomlad prihaja v ALEJO z obilico barv, svežine in prazničnega razpoloženja. Od danes vas v najbolj moderni nakupovalni destinaciji čaka prav poseben teden, ki združuje velikonočno tradicijo, ustvarjalnost in najnovejše modne trende.

Praznično ustvarjanje za najmlajše

V ALEJI so tudi letos pripravili čarobno velikonočno doživetje za vso družino. Otroci se bodo lahko udeležili barvitih ustvarjalnih delavnic, ki bodo potekale jutri in v sredo od 17. do 19. ure. Ustvarjali bodo unikatne pirhe, barvali jajčka in spoznavali različne ustvarjalne tehnike. Svoja umetniška dela bodo lahko odnesli domov kot dragocen velikonočni spomin.

Veliki jajčkolov

Najbolj pričakovani dogodek za otroke bo zagotovo tradicionalni jajčkolov, ki bo to soboto ob 11. uri. Po celotni ALEJI bodo skriti namigi, ki jih bodo otroci z navdušenjem iskali, reševali naloge in uživali v igrah, s katerimi bodo preživeli nepozabno dopoldne. Vsakega, ki bo uspešno rešil vse namige, pa čaka posebno čokoladno presenečenje.

Velikonočni sejem slovenskih dobrot

Od tega četrtka do te sobote boste lahko obiskali velikonočni sejem, kjer bodo na voljo izključno slovenski izdelki. Od tradicionalne potice do butičnih naravnih kozmetičnih izdelkov – tu boste našli popolna velikonočna darila zase ali za svoje najbližje. Ne zamudite posebnosti iz Pasje pekarne Pika, Ivankinih Dobrot, zMuesli in ANSY Cosmetics – vse, izdelano s srcem in mislijo na kakovost.

Razstava velikonočnih simbolov

Pika na i vašega obiska bo očarljiva razstava velikonočnih simbolov, ki vas bo popeljala v praznično vzdušje in vas navdušila s tradicionalnimi običaji. Idealna priložnost za navdih in nekaj krasnih fotografij za spomin.

Pomladna moda – svežina in eleganca v ALEJI

Pomlad v ALEJI ni samo praznična, ampak tudi modna. V njihovih trgovinah vas že čakajo najlepše kolekcije sezone, ki združujejo eleganco, udobje in igrivost. Letošnji trendi slavijo pastelne odtenke – pistacijo, sivko, masleno rumeno in nežno roza –, ki jih lahko kombinirate s svetlim jeansom za sproščen, a dovršen videz.

Za tiste, ki obožujejo prefinjenost, so tu prosojni materiali, kot so organza, čipka in mrežasti detajli. Romantičen videz se nadaljuje z voluminoznimi kroji in elegantnim plastenjem. Med najbolj priljubljenimi pa je nedvomno trend, kjer perilo postane del vsakodnevne oprave – satenaste slip obleke, čipkasti topi in elegantni korzeti, ki jih kombiniramo z ohlapnimi suknjiči ali lahkotnimi pleteninami.

Ekskluzivni kuponi ugodnosti

Da bo osvežitev vaše garderobe še prijetnejša, boste v tem tednu prejeli letak s kuponi ugodnosti – na dom ali pa ga prevzamete na info točki v ALEJI. Poleg popustov letak razkriva tudi pomladne novosti, od koncertov in praznovanja rojstnega dne ALEJE do nove športne pridobitve na ALEJI SKY, ki bo navdušila vse ljubitelje gibanja.

Vabljeni, da velikonočni teden preživite v ALEJI – obkroženi z ustvarjalnostjo, pristnimi okusi, toplino prazničnih trenutkov in navdihujočo modo. Naj bo to teden, ko zadihate z naravo in začutite pomlad v vsej njeni svežini.

