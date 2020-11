V družbi Valicon so sredi oktobra v okviru raziskave Politikon, ki meri strankarske preference na zelo velikih vzorcih, preverili tudi podporo UTD v javnosti. Uvedbo UTD v Sloveniji podpira skoraj polovica vseh vprašanih (45 %), nasprotuje pa zgolj ena sedmina (14 %), medtem ko je ena petina (21 %) neodločenih, še ena petina pa se o tem ne more opredeliti oziroma je o tem premalo informirana.

Trenutno poteka že druga evropska državljanska iniciativa za univerzalni temeljni dohodek (UTD). Kaj menite o uvedbi temeljnega dohodka za vse, ne glede na premoženje in ne glede na zaposlenost? 13.–19. oktober 2020, n = 2.460 Podpiram 45 % Neodločen 21 % Ne podpiram 14 % Ne vem, o tem sem premalo informiran 20 %

Vir: Raziskava Politikon, 13. – 19. oktober 2020, n = 2.460; Valicon.

Najbolj UTD podpirajo pristaši Levice, SAB in SMC

Glede na to, katero stranko podpirajo oziroma bi jo podprli, če bi bile volitve, je največ podpornikov uvedbe UTD med pristaši Levice, in sicer skoraj dve tretjini (65 %). Sledijo pristaši stranke SAB (63 %), SMC (59 %) in Piratske stranke (57 %) – to so stranke, katerih pristaši podpirajo uvedbo UTD v več kot polovici primerov, so v družbi Valicon še ugotovili v raziskavi.

Sledijo tri stranke, med katerimi je podpora blizu ali natanko polovica pristašev, to so LMŠ (50 %), Dobra država (49 %) ter SD (47 %). Vrstni red se rahlo spremeni, če upoštevamo razliko med "podpiram" in "ne podpiram".

Med pristaši LMŠ je namreč nekaj več tudi takšnih, ki uvedbe UTD ne podpirajo, to je 12 odstotkov, medtem ko je pri vseh prej navedenih strankah delež takšnih, ki nasprotujejo uvedbi UTD, manjši ali kvečjemu enak deset odstotkov.

Foto: Valicon

Najbolj UTD nasprotujejo pristaši SLS

Med pristaši preostalih strank je podpora uvedbi UTD nižja od povprečja za Slovenijo, a pri nobeni od strank delež zavračanja ne preseže deleža podpore. Največ nasprotnikov uvedbi UTD je sicer med pristaši SLS (25 %), najnižja razlika med deležem podpornikov in nasprotnikov pa je med pristaši SNS (razlika je tri odstotne točke), ta stranka sicer izstopa po zelo visokem deležu neopredeljenih (61 %), so še ugotovili v raziskavi.

Foto: Valicon

Slovenci prvi zbrali dovolj podpisov

Od 25. septembra sicer v okviru evropske državljanske pobude poteka zbiranje podpisov za uvedbo UTD v vsej EU. Če podporniki UTD želijo, da bo pobuda uspešna, morajo zbrati najmanj milijon podpisov v vsej EU in doseči minimalno število podpisov v najmanj sedmih državah članicah, časa pa imajo eno leto. Slovenija je manj kot dva meseca po začetku zbiranja podpisov kot prva in za zdaj še edina dosegla potrebno kvoto podpisov.

Glede na množičnost podpore uvedbi UTD v Sloveniji je informacija o že uspešno zaključenem zbiranju podpisov v Sloveniji po zgolj dveh mesecih nepresenetljiva, še ugotavljajo v družbi Valicon.

Tudi če organizatorjem uspe zbrati potrebne podpise, pa to še ne pomeni, da bo UTD v Evropski uniji res uveden. Več o pobudi in o tem, kaj sploh je UTD, smo pisali v članku Zbirajo podpise za UTD, Slovenci najbolj zagreti.