Velika iskalna akcija: na območju Grmade pohodnika našli mrtvega

Na območju Polhograjske Grmade so včeraj našli mrtvega pohodnika. V iskalni akciji je sodelovalo več kot 60 ljudi, od tega največ policistov in gasilcev, na terenu so bili tudi vodniki reševalnih psov, v zraku pa policijski helikopter.

Pohodnik se je v sredo, 2. aprila, odpravil proti Grmadi, in ker se do večera ni vrnil domov, so ga naslednje jutro pristojne službe začele iskati. Pogrešanega so iskali policisti, gasilci in vodniki reševalnih psov. Skupaj je bilo na terenu več kot 60 ljudi, v zraku je bil tudi policijski helikopter.

Kot so zapisali na spletni strani PGD Dvor, je policija s pomočjo signala mobilnega telefona pogrešanega pridobila približno lokacijo. Pohodnika so kmalu izsledili na južni strani Grmade, a mu žal ni bilo več pomoči.