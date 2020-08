Velik dosežek v UKC Ljubljana: 14-letnici so presadili pljuča

Ekipa ljubljanskega kliničnega centra je v noči s petka na soboto presadila pljuča 14-letni deklici s cistično fibrozo. To je bila prva presaditev pljuč pri otroku v UKC Ljubljana. Poseg je trajal od 23. ure zvečer do 8. ure zjutraj, deklica pa je že drugi dan po posegu samostojno zadihala z novimi pljuči in se zdaj odlično počuti.

Kot so sporočili iz UKC Ljubljana, je za uspešno izveden poseg zaslužna celotna ekipa zdravnikov in medicinskih sester. Še posebej pa se želijo zahvaliti vsem, ki so jim sredi noči priskočili na pomoč, čeprav so se morali odpovedati počitku, prostemu času, nekateri so se celo predčasno vrnili s počitnic.

"Brez njih nikakor ne bi mogli sestaviti dodatne kirurške ekipe, da je lahko sočasno v sosednji operacijski dvorani potekala še presaditev srca 15-letnemu dečku, ki je bila prav tako uspešna," je ob tem povedal doc. dr. Tomaž Štupnik, predstojnik KO za torakalno kirurgijo.

Presajanje pljuč so v UKC začeli pred dvema letoma

Kot so pojasnili, so presajanje pljuč v UKC Ljubljana začeli pred manj kot dvema letoma (15. septembra 2018). Od takrat so pljuča presadili 23 bolnikom.

V letu 2019 so se po številu presaditev na milijon prebivalcev uvrstili na 16. mesto v svetu, tudi pred države, kot so Nemčija, Švica in Velika Britanija. V letu 2020 pričakujejo še boljši rezultat, saj so letos opravili že 11 presaditev pljuč, na poseg pa v tem trenutku čaka še šest bolnikov.

Izjemen dosežek naših strokovnjakov

"To je izjemen dosežek naših strokovnjakov, ki kaže visoko strokovno usposobljenost in angažiranost celotne kirurške ekipe," pravi Slavka Grmek Ugovšek, predsednica Društva za cistično fibrozo in mati deklice, ki so ji presadili pljuča pred 12 leti še na Dunaju. Ob tem poudarja, kako pomembno je za starše, da zdaj uspešno opravljajo presaditve pljuč tudi v Sloveniji.