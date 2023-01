Velenjski župan v pismu Golobu: To je nesprejemljivo

Velenjski župan Peter Dermol je v odprtem pismu premierju Robertu Golobu izrazil razočaranje nad zadnjim dopisom Teša, da naj bi se cene toplote za končne odjemalce še povečevale. To je za lokalno skupnost nesprejemljivo, je navedel in predsednika vlade prosil, da pripomore k zamrznitvi aktivnosti energetskih družb glede sprememb cene toplote.

Kot je v odprtem pismu Golobu zapisal Dermol, je Termoelektrarna Šoštanj (Teš) v sredo posredovala dopis, da se z dvigom variabilne cene toplotne energije dviguje cena toplote za končne odjemalce (gospodinjstva in gospodarstvo) za več kot 108 odstotkov, ta cena naj bi se v prihodnjih mesecih še povečevala. "To je za nas nesprejemljivo, sploh ob vedenju, da občutimo vsakodnevne posledice proizvodnje električne energije, danes še posebej posledice uvoza tujega premoga," je navedel.

"Ne moremo pristati na dejstvo, da zaradi reševanja energetske situacije Slovenije prebivalci in gospodarstvo našega mesta zaradi uporabe toplotne energije iz Teša postanemo talci, saj uvoz tujega premoga ni naša želja niti potreba, temveč želja in potreba države," je v pismu nadaljeval župan.

Župan spomnil na številne težave lokalnega prebivalstva

Spomnil je na težave, s katerimi se zaradi uvoza tujega premoga sooča lokalno prebivalstvo, in na pozive energetskim družbam k iskanju ustreznih rešitev za zajezitev onesnaženja, za zaščito njihovega zdravja, nepremičnin in za čim bolj kakovostne pogoje bivanja. Spomnil je tudi na zahtevo velenjskega mestnega sveta, da Teš in Premogovnik Velenje najkasneje do konca marca prestavita lokacijo razkladanja premoga, za kar naj bi postopki sicer po sredinih zagotovilih Premogovnika Velenje že stekli. V Šaleški dolini tudi zahtevajo, da cena toplotne energije zanje ostane nespremenjena, je v pismu ponovil Dermol.

Goloba je prosil, da pripomore k zamrznitvi vseh aktivnosti energetskih družb glede sprememb cene toplotne energije, želi pa si tudi skupnega sestanka, na katerem bi se poenotili glede medsebojnih poslovnih odnosov, predvsem glede reševanja energetske situacije na račun prebivalk in prebivalcev Šaleške doline.