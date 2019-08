Več kot pol milijona evrov za sanacijo nevarnih tal v bližini vrtcev

Vlada je v veljavni načrt razvojnih programov 2019-2022 uvrstila projekt sanacije zemljišč vrtcev Mavrica in Zarja v Celju. Vrednost projekta je ocenjena na 590 tisoč evrov, pri čemer je v letošnjem letu predvidena vrednost investicije 400 tisoč, v prihodnjem letu pa 190 tisoč evrov, so sporočili po dopisni seji vlade.

Sanacija je predvidena na območju vrtca Anice Černejeve - enota Mavrica in na območju vrtca Zarja - enota Ringaraja, kjer so ugotovili onesnaženost tal s cinkom in kadmijem, povečane vsebnosti so zabeležili tudi za svinec, živo srebro in delno arzen.

Zaradi preseženih opozorilnih in kritičnih vrednosti teh nevarnih snovi v tleh bodo na območju vrtcev izvedli sanacijo ter onesnaženo zemljino nadomestili z novo. Poskrbeli bodo za zunanjo ureditev vrtca, zamenjavo pohodnih površin in ponovno uredili igrala.