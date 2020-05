Upravnik lastnike stanovanj oškodoval za 3,2 milijona evrov #video

Odgovorni osebi celjske družbe Atrij, ki je upravljala večstanovanjske objekte na Celjskem, in še ene povezane pravne osebe naj bi več kot 6 tisoč etažnih lastnikov oškodovali za 3,2 milijona evrov, so ugotovili policisti. Vse so kazensko ovadili zaradi suma 248 kaznivih dejanj poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja.

Kot je na današnji novinarski konferenci v Celju še povedal prvi mož celjskih kriminalistov Damijan Turk, so med preiskavo, ki se je začela v začetku leta 2018, ugotovili, da naj bi bilo, predvsem zaradi nenamenske porabe denarja iz rezervnega sklada, oškodovanih skupaj več kot šest tisoč etažnih lastnikov posameznih nepremičnin. Za omenjeno kaznivo dejanje je zagrožena kazen do osem let zapora, piše STA.

Svoje početje prikrivala na različne načine

V preiskavi je bilo ugotovljeno, da sta osumljena predstavnika poslovodstva obeh pravnih oseb očitana kazniva dejanja izvrševala več kot 10 let, in sicer od konca leta 2005 do sredine leta 2017. Svoje početje naj bi prikrivala na različne načine.

Kot je povedal vodja skupine za finančno kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije Policijske uprave Celje Ervin Stojnšek, so v številnih preiskovalnih aktivnostih ugotovili, da naj bi šlo pri oškodovanju za kar 244 večstanovanjskih in poslovnih objektov z območja skoraj vse celjske regije. Povzročena škoda na posameznem večstanovanjskem objektu pa naj bi znašala od nekaj sto do več kot 50 tisoč evrov.

V škodo etažnih lastnikov in v neupravičeno korist pravne osebe naj bi odgovorni osebi pridobili skupaj več kot 3,2 milijona evrov premoženjske koristi. Okoli 2,5 milijona evrov naj bi pridobili s sredstvi rezervnega sklada večstanovanjskih in poslovnih objektov, v preostalem delu gre za 700 tisoč evrov zbranih in neodvedenih sredstev obratovalnih stroškov in najemnin za tretje osebe, torej komunalnih stroškov, stroškov elektrike, zavarovanja in podobno, je dejal Turk, poroča STA.

Odgovorni osebi osumljenih gospodarskih družb naj bi sredstva, ki so jima bila zaupana v zvezi z upravljanjem večstanovanjskih in poslovnih objektov, v nasprotju z določili stanovanjskega zakona puščali na transakcijskih računih poslovnega subjekta, čeprav bi jih morali prenesti na poseben transakcijski račun. Sredstva naj bi potem uporabljali za plačila obveznosti, ki se niso nanašala na vzdrževanje večstanovanjskih objektov oziroma sta jih uporabljali nenamensko.

Celjski kriminalisti so med preiskavo dobili več kot 60 posameznih prijav sumov kaznivih dejanj. Opravili so več kot 30 zasegov listin in poslovne dokumentacije in izvedli 11 hišnih preiskav, v sklopu katerih so zasegli okoli šest tisoč listin in pridobili sedem sodnih odredb za različne podatke, je še dejal Stojnšek, še navaja STA.