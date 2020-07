Zvečer je obiskal fitnes, zjutraj so pri njem potrdili okužbo

Fitnes v Sevnici je včeraj zvečer obiskala oseba, pri kateri so danes zjutraj potrdili okužbo z novim koronavirusom. Fitnes so za tri dni zaprli.

"Zaradi osebe, ki je danes zjutraj sporočila, da je pozitivna na covid-19 in se je najverjetneje (po poteku zgodbe) okužila v Zagrebu ter je včeraj zvečer obiskala fitnes v Sevnici - obveščamo, da fitnes v Sevnici preventivno zapiramo za vsaj naslednje tri dni," so v sporočilu na Facebooku zapisali v fitnesu.

Kot so dodali, so fitnes v celoti razkužili in je sicer varen za uporabo, a so se vseeno odločili, da ravnajo odgovorno.