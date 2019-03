Vas zanimajo znamke? Potem pojdite v Mekinje. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Do nedelje se bo v prostorih nekdanjega samostana v Mekinjah pri Kamniku v več kot 300 vitrinah s svojimi zbirkami predstavilo čez 80 zbiralcev združenja Alpe-Jadran. Gre za mednarodno filatelistično razstavo Slovenija 2019. Predstavljene zbirke bodo z različnih področij filatelije.

Na ogled bodo tako tradicionalna kot tudi poštna zgodovina, poštna celina in mnogo drugih. Postavljanje vitrin si je ogledala Anja Ciglarič.

"V filateliji ni meja. Popolnoma vseeno je, koliko si star, od kod prihajaš in kakšen je tvoj status. Vsi smo enaki in vsi prijatelji," je za Planet dejala Staša Prah, ki ji je zbiranje znamk priraslo k srcu, ko je bila stara le štiri leta. Nič nenavadnega, saj je hči filatelista.

O cenah, ki so jih odšteli za znamke, zbiralci težko govorijo. "Na avkcijah dosežejo tudi cene v tisočih evrih. Za resničnega filatelista ni pomembna tržna vrednost, ampak bolj dokumentacijska, zgodovinska vrednost in predvsem to, kar je nekomu pri srcu," pravi Bojan Bračič, glavni komisar razstave.

Gre za tekmovalno razstavo. Dvainosemdeset razstavljavcev se bo predstavilo v različnih kategorijah. Vendija Feranta je očarala tematska filatelija, s katero pripoveduje zgodbe. Predvsem o pivu, hmelju in oljkah.

Bojana Bračiča zanima poštna zgodovina, kjer so v ospredju celotne pošiljke.

Poleg Slovencev in gostov iz naših sosednjih držav se predstavljajo še Nemci in Švicarji. Čehi, Nizozemci in Danci se bodo predstavili v častnem razredu.

Več pa v prispevku zgoraj.