Vas kliče uslužbenec NLB in hoče številko vaše kartice? Odslovite ga.

V NLB opozarjajo na nov poskus goljufije. "Več strank in posameznikov se je na nas obrnilo z obvestilom, da so prejeli telefonski klic iz neznane telefonske številke. Klicatelj se je predstavil kot uslužbenec NLB in zahteval številko osebnega računa ali kreditne kartice."