Vandali razdejali klub Tiffany

Okoli 6. ure zjutraj se je skupina nasilnežev znesla nad LGBT-klubom Tiffany na Metelkovi ulici v Ljubljani. Kot so zapisali na strani kluba na družbenem omrežju Facebook, je napadalcem uspelo v prostore vdreti, nato pa so pričeli razbijati po hodniku in vratih. Ozmerjali so tudi osebje kluba, jim grozili ter povzročili za nekaj tisoč evrov škode, so pojasnili na policiji, kjer morebitne očividce naprošajo za dodatne informacije.

Neznanci so razbili vhodna vrata stavbe Lovci, v kateri se nahajata kluba Tiffany in Monokel. Kot so zapisali na družbenem omrežju Facebook, se je osebje kluba pred nasilneži zateklo v notranje prostore, zavarovali so se z barikado vrat.

Napadalci so nato poskušali priti do osebja, pri tem pa so razbijali po hodniku in vratih, slišati je bilo preklinjanje in zmerjanje. Kot so še dejali, so članice in člani kluba močno pretreseni, vendar k sreči ni bil nihče poškodovan.

Policija je bila o dogodku nemudoma obveščena, še pred njihovim prihodom pa je storilcem uspelo pobegniti. Morebitne očividce dogodka zato prosijo, naj kakršnekoli informacije o napadu posredujejo njim ali policiji.

Porast homofobije in nasilja

V Društvu ŠKUC nasilni dogodek odločno obsojajo in pristojne organe pozivajo, da ukrepajo proti nasilnežem v skladu z zakonom. "Izredno zaskrbljeni smo, ker s homofobijo motivirano nasilje in kazniva dejanja naraščajo. Samo v zadnjem mesecu smo bila priča dvema nasilnima napadoma na LGBT-osebe v Sloveniji. Vsako nasilje, sovražno dejanje na osnovi spolne usmerjenosti ali spolne identitete, spodbujanje in širjenje sovraštva do LGBT-manjšin je treba takoj ustaviti," so pozvali.

Klub Tiffany se nahaja na Metelkovi ulici. Foto: Klemen Korenjak

Obsodbam napada sta se pridružila tudi društvo Legebitra in zagovornik načela enakosti Miha Lobnik. "Razloge za ponovno porast homofobnega, bifobnega in transfobnega nasilja gre iskati tudi v dopuščanju, da je izražanje sovraštva postalo del družbene in politične kulture," so zapisali v društvu Legebitra. Pozivajo k doslednemu obravnavanju verbalnega, psihičnega, fizičnega in drugega nasilja, še posebej, če je storjeno na podlagi manjšinskih osebnih okoliščin.

Tudi Lobnik je v odzivu na napad opomnil, da moramo imeti kot družba odklonilno stališče do vsakršnega nasilja, ki je usmerjeno proti manjšinam. Po njegovi oceni lahko napad na klub Tiffany, ki je eden redkih odkritih in vidnih prostorov skupnosti LGBT, razumemo kot napad na celotno skupnost LGBT.