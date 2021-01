Raziskava: nizko zaupanje v hitre teste

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hitrim antigenskim testom ne zaupa več kot dve tretjini anketirancev, v najnovejši raziskavi ugotavlja Valicon. Stopnja zaupanja v vlado pri sprejemanju odločitev in ukrepanju za omejevanje širjenja koronavirusa je še padla, vse več ljudi je bolj kritičnih do ukrepov za pomoč gospodarstvu. Medtem pa raste število ljudi, ki se nameravajo cepiti.

Večina vprašanih – 76 odstotkov – v prihodnjih dneh ne namerava izkoristiti možnosti testiranja s hitrimi antigenskimi testi, ugotavlja raziskava Valicona, ki jo povzema STA. Kot so pojasnili, je ena tretjina teh odgovorila, da se s tovrstnim testom zagotovo ne bo testirala, 43 odstotkov pa jih je odvrnilo, da bolj verjetno ne. Slaba četrtina bo to možnost izkoristila, od tega sedem odstotkov zagotovo, 16 odstotkov pa je odgovorilo z bolj verjetno da.

Na vprašanje, v kolikšni meri zaupajo v zanesljivost rezultatov hitrih antigenskih testov, ne glede na to, ali so se že testirali ali pa še bodo uporabili to možnost testiranja, sta dobri dve tretjini anketirancev odgovorili, da hitrim testom ne zaupajo, od tega jim dobra četrtina "sploh ne zaupa", 43 odstotkov pa "bolj ne zaupa". Po drugi strani slaba tretjina prebivalcev hitrim testom zaupa, od tega jim "zelo zaupata" le dva odstotka vprašanih, 30 odstotkov pa jim "bolj zaupa".

Dve tretjini anketirancev skrbi dolgotrajnost situacije

V Valiconu so potegnili tudi vzporednice z zadnjo raziskavo Nova normalnost in zapisali, da tokrat opažajo porast deleža anketirancev, ki jih skrbi dolgotrajnost situacije. Taki sta trenutno dve tretjini anketirancev. Ta konec tedna je 71 odstotkov vprašanih menilo, da gredo stvari v zvezi s širjenjem koronavirusa v Sloveniji na slabše, kar je 15 odstotnih točk več kot konec decembra.

Delež tistih, ki ukrepe za gospodarstvo ocenjujejo kot bolj neustrezne, je prvič presegel 40 odstotkov. Tudi ukrepi na splošno so ocenjeni bolj kritično, opažajo v Valiconu. Pred dvema tednoma jih je kot bolj neustrezne ocenilo 42 odstotkov anketirancev, tokrat jih tako ocenjuje skoraj polovica oz. 49 odstotkov.

Podpora vladi pri sprejemanju ukrepov navzdol

Stopnja zaupanja v vlado pri sprejemanju odločitev in ukrepanju v zvezi z omejevanjem širjenja koronavirusa, ne glede na to, ali anketiranci podpirajo aktualno vlado Janeza Janše ali ne, se je še dodatno znižala, in sicer z –44 na –52. Delež takih, ki vladi sploh ne zaupajo, je dosegel 41 odstotkov, kar je najvišji izmerjeni rezultat od avgusta lani.

Prvič odkar Valicon izvaja raziskavo, je tudi delež anketirancev, ki poznajo nekoga, ki je imel potrjeno okužbo z novim koronavirusom iz najožje okolice (nekdo doma ali pri sosedih), dosegel 40 odstotkov. Zaznali so tudi, da se je nekoliko znižal delež zaskrbljenih za lastno delovno mesto in je s slabimi osmimi odstotki tudi najnižji, odkar izvajamo raziskavo.

Število ljudi, ki se nameravajo cepiti, raste

Zadnjih nekaj tednov spremljajo tudi, kakšna je namera za cepljenje proti koronavirusu. Da so se že ali se še nameravajo cepiti, je tokrat odgovorila polovica anketirancev, natančneje 51 odstotkov, kar je malenkost več kot pred dvema tednoma. Slaba polovica anketirancev se ne namerava cepiti, od tega se jih 26 odstotkov verjetno ne bo cepilo, 23 odstotkov pa se jih zagotovo ne bo cepilo. Razmerje v korist nameri cepljenja se počasi, a stalno izboljšuje, so izpostavili v Valiconu in spomnili, da je bilo razmerje ob prvi meritvi novembra lani 43:57.

Valicon je spletno raziskavo opravil med 8. in 10. januarjem, v njej pa je sodelovalo 546 ljudi.