Vabljeni na dan Slovenske vojske 13. maja v ljubljanske Stožice

Oglasno sporočilo

Janja Garnbret, pripadnica športne enote Foto: Ministrstvo za obrambo

Slovenska vojska svoj dan praznuje 15. maja, v spomin na leto 1991, ko se je prav na ta dan prvič v slovenski zgodovini začela uriti prva generacija nabornikov. Vsako leto na ta dan Slovenska vojska pripravi slovesnost, letos pa so dogajanje in praznovanje razširili in ju odprli za širšo javnost.

Žan Kranjec Foto: Borut Cirnski

Osrednje dogajanje ob dnevu Slovenske vojske bo tako letos nekoliko poprej – v soboto, 13. maja, ko boste pred Areno Stožice in v njej lahko spremljali celodnevno dogajanje in tako spoznali poklic in poslanstvo pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. Na ogled bodo taktično tehnična predstavitev opreme in enot Slovenske vojske, dinamične predstavitve in možnost preizkusa iz vojaških veščin, medtem boste s pripadniki in pripadnicami lahko poklepetali in iz prve roke spoznali vojaški poklic ter kaj pomeni biti v službi domovine. Spoznali boste tudi vse oblike sodelovanja s Slovensko vojsko; od prostovoljnega služenja vojaškega roka, vključevanja v pogodbeno rezervo do vojaških taborov za mladoletne in polnoletne, možnosti opravljanja obveznega praktičnega izobraževanja in štipendij za dijake in študente.

Foto: Borut Cirnski

Večerni program se začenja ob 18. uri s slovesnostjo, ki ji bo sledil koncert Big banda Orkestra Slovenske vojske s številnimi slovenskimi glasbenimi zvezdami, kot so Matevž Šalehar Hamo, Tomi Meglič (Siddharta), Gregor Strasbergar Štras (MRFY), Maja Keuc Amaya, Nuška Drašček, Rudi Bučar …

POMEMBNO: ogled dogajanja pred Areno Stožice je brezplačen. Za program po 18. uri pa je nujna rezervacija brezplačne vstopnice prek sistema Eventim, vendar se mesta že zelo hitro polnijo.



Foto: Ministrstvo za obrambo

Naročnik oglasnega sporočila je MINISTRSTVO ZA OBRAMBO.