Vlada je imenovala generalnega direktorja finančne uprave

Vlada je na današnji seji za novega v.d. generalnega direktorja Finančne uprave imenovala Petra Gruma. Vlada je na redni seji obravnavala tudi sklep, naj se pripravi analiza prekrškov in glob, izrečenih zaradi kršenja covidnih odlokov. Sodelovali so ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar, minister za finance Klemen Boštjančič in direktor urada vlade za komuniciranje Dragan Barbutovski.

"Na današnji seji smo imenovali v.d. generalnega direktorja finančne uprave. To je Peter Grum Moram reči, da sem s tem zelo zadovoljen. Kar nekaj razgovorov sem opravil, Peter je bil moja želena izbira. Verjamem, da bo Furs dela strokovno, kompetentno in nepolitično," je povedal finančni minister Klemen Boštjančič.

Minister @mfinance_gov_si 🇸🇮 Klemen Boštjančič: "Na današnji seji smo za vršilca dolžnosti direktorja @FinancnaUPR imenovali Petra Gruma." pic.twitter.com/9fbcrys4Fm — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) June 9, 2022

Grum je bil v preteklosti, med 2014 in 2020, med drugim namestnik generalne direktorice Fursa Jane Ahčin, septembra lani pa je bil za petletni mandat imenovan za generalnega direktorja direktorata za informatiko na ministrstvu za javno upravo. Boštjančič ga je opisal kot kariernega davkarja, saj je bila tudi njegova prva zaposlitev prav zaposlitev v takratni davčni upravi, natančneje v izpostavi Ljubljana Šiška.

Grum je danes izrazil veselje, da je dobil priložnost za pomemben položaj. Ker so se v letu in osmih mesecih, ko ni bil na Fursu, določene stvari spreminjale, se bo v petek pogovoril s sodelavci, pregledal narejeno in se seznanil z določenimi menjavami. Grum namreč ocenjuje, da je bil narejen "kar grob rez v strukture". "Te strukture bomo postavili v tak red, da bo Furs lahko strokovno, učinkovito in nepolitično deloval," je napovedal.

Umaknili so tožbe za povrnitev stroškov policiji

Vlada je na današnji seji sprejela dva sklepa, ki se nanašata na prekrške in tožbe za stroške policije na neprijavljenih shodih. "Govorimo v prvi vrsti o odlokih, ki so bili tudi s strani Ustavnega sodišča prepoznani kot neustavni," je uvodoma povedala Tatjana Bobnar, ministrica za notranje zadeve.

Drugi sklep se nanaša na prenehanje veljavnosti sklepov vlade glede tožb za povrnitev stroškov policije na neprijavljenih shodih. Povedala je, da je vlada preklicala sklepe prejšnje vlade iz decembra 2021 o vložitvi tožb za povrnitev stroškov policije na štirih shodih.

"Izključni namen priprave pregleda novih zaposlitev in premestitev je ugotoviti, ali je pri napredovanjih, imenovanjih in drugih kadrovskih potezah prišlo do neustreznih, neprimernih ali celo nezakonitih praks kadrovanja," je dejal Dragan Barbutovski, direktor UKOMA in dodal, da če bo ugotovljeno, da obstaja vzorec tovrstnih praks, bo ta praksa sanirana s strokovno utemeljenimi sistemskimi rešitvami. Cilj teh rešitev je ponovna profesionalizacija državne uprave."