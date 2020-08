"Zmanjšanje števila vnosov iz tujine nakazuje na dejstvo, da je vlada na predlog stroke pravočasno reagirala in sprejela pravilno odločitev tudi glede sprememb umestitve držav na t. i. rdeči seznam," je povedal vladni govorec Jelko Kacin.

Situacija na Hrvaškem se še naprej slabša

Dodal je, da se epidemiološka slika na Hrvaškem še naprej slabša. Tam je 14-dnevna incidenca že včeraj dosegla 67 okužb na sto tisoč prebivalcev. V zadnjih dneh je bilo veliko vprašanj in hudih kritik, vezanih na umestitev Hrvaške na rdeči seznam in na posledice, ki jih bo imel ta ukrep na naše državljane, je dodal Kacin.

Povečuje se število primerov tudi v preostalih županijah

Včeraj ob polnoči se je mirno in brez kolon iztekel rok za vrnitev državljanov domov, od danes pa je za vse, ki se vrnejo v Slovenijo iz Hrvaške, obvezna 14-dnevna karantena. Da je bila odločitev odgovorna in ažurna, potrjujejo tudi zadnji podatki o številu obolelih na Hrvaškem. V ponedeljek so tam potrdili še 136 novih primerov okužbe, končne številke za danes še niso objavili, a bistvenega izboljšanja ne kaže pričakovati, je povedal Kacin. Povečuje se število primerov v županijah, ki so imele do zdaj manjše število primerov.

Ob teh številkah lahko mirneje pričakamo začetek šole

"Danes imamo ob 1.370 včeraj opravljenih testih le 21 pozitivnih. Trinajst primerov je še v epidemiološki preiskavi, en vnos imamo iz tujine, vnos pa prihaja iz sosednje Hrvaške. Ob teh številkah smo lahko precej bolj mirni v pričakovanju prvega šolskega dne prihodnji torek," je sporočil vladni govorec.





"Na slabšanje razmer smo začeli opozarjati deset dni pred iztekom kasneje določenega roka. Ob tej priložnosti se želim iskreno zahvaliti ogromni večini državljanov za razumevanje, odzivnost in spoštovanje odločitve vlade," je dodal Kacin. "Začetek šolskega leta, normalno in polno delovanje šolstva je in ostaja pomembna prioriteta, ne le za učence, dijake, starše in učitelje, ampak tudi za celotno družbo in tudi vlado," je še povedal.

V treh dneh čez mejo več kot 60 tisoč slovenskih državljanov

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je povedal, da velikega navala na mejne prehode v zadnjih dneh ni bilo. Ni pa res, da so bili ti mejni prehodi opusteli. Policija je naredila analizo in ugotovila, da število tistih, ki so v zadnjem koncu tedna prestopali slovensko-hrvaško mejo, ne odstopa od prestopov predzadnjega konca tedna v avgustu lani. "V treh dneh je slovensko-hrvaško mejo prestopilo 226 tisoč potnikov. Od tega je bilo slovenskih državljanov v soboto 22 tisoč, v nedeljo 25 tisoč in včeraj 16 tisoč," je povedal.

"Skupna številka slovenskih državljanov, ki so se vrnili v teh dneh, je približno 60 tisoč. Ta številka ni majhna. Očitno so se prerazporedili tekom posameznega dneva tako, da večjih zastojev na mejnih prehodih ni bilo," je pojasnil Hojs.

Več kot dva tisoč karantenskih odločb v treh dneh

V teh dneh izdane karantenske odločbe se niso nanašale na potnike iz Hrvaške. Nanašale so se na potnike, ki so prihajali iz BiH, Srbije, s Kosova oziroma iz držav, ki so že dlje časa na rdečem seznamu. V treh dneh je bilo skupaj izdanih 2.138 karantenskih odločb.

Za vsakega lahko preverijo, kdaj in kje je prestopil mejo z BiH in Srbijo

Za vsakega posameznika je mogoče preveriti, kdaj in kje je prestopil ali bosansko-hrvaško ali srbsko-hrvaško mejo. Enako velja tudi za prestop madžarsko-hrvaške meje.