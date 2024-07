V Železnikih odprli obvoznico, ministrstvo pošilja inšpektorje

Ministrstvo za infrastrukturo trdi, da so v občini Železniki brez pooblastil in v nasprotju z zakonskimi predpisi odprli državno obvozno cesto, čeprav dela še niso zaključena. "Projekt nima ne komisijskega ne tehničnega pregleda kot tudi ne dovoljenja za predajo ceste v promet oziroma za uporabo ceste. S tem dejanjem so lahko ogrožena življenja ter varnost voznikov in krajanov," so objavili na omrežju X. Kako na očitke odgovarja župan Marko Gasser?

Na ministrstvu za infrastrukturo so se v objavi sklicevali na objavo v Gorenjskem glasu, ki je poročal, da se je pretekli konec tedna sprostil promet na novozgrajeni obvoznici, čeprav še ni dokončana. Časopis je poročal, da so se na občini vseeno odločili vozila preusmeriti na novo cesto, saj so pretekli konec tedna v Železnikih potekali Čipkarski dnevi in tudi reli. Tako so se izognili prometu po ozki regionalni cesti skozi staro trško jedro mimo plavža, kjer je osrednji prireditveni prostor klekljarskega festivala. "Sprostitev prometa po obvoznici je bila povsem logična," so citirali župana.

⚠️ Kot izhaja iz medijskih objav, so v Občini Železniki brez pooblastil in v nasprotju z zakonskimi predpisi odprli državno obvozno cesto in omogočili promet po njej.

Ministrstvo je v današnji objavi na omrežju X zapisalo, da bo inšpektorat za infrastrukturo ugotavljal vse okoliščine in ukrepal v skladu s svojimi pristojnostmi ter glede na ugotovitve vključil tudi preostale pristojne organe.

Županova plat zgodbe

Župan Gasser trdi, da je v vsebini članka v Gorenjskem glasu pomota. V zahtevi za popravek, ki ga je poslal tudi nam, je zapisal, da obvoznica ni odprta, temveč je bil promet začasno delno preusmerjen na obvoznico zaradi del na stari regionalni cesti. "Pri izkopu na regionalni cesti za meteorno kanalizacijo je prišlo do porušitve brežine. Zaradi zagotovitve varnosti prometa je bil s pomočjo koncesionarja promet začasno preusmerjen na gradbišče."

Dodal je, da občina ni pristojna za odprtje obvoznice in da so 11. junija ministrstvo za infrastrukturo zaprosili za termin odprtja, ki bi ga ministrstvo izvedlo v sodelovanju z občino.

Gasser je sicer za Siol.net povedal, da od danes zjutraj promet po obvoznici ne poteka. Pravi tudi, da pozdravlja dejstvo, da bodo prišli stanje na terenu preverit inšpektorji.