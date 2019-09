Občani Vodic nestrpno čakajo na obvoznico

Občani Vodic so danes s protestnim shodom državo vnovič pozvali, naj se vendarle začne graditi obvoznico okoli njihovega kraja, ki iz leta v leto beleži rast cestnega prometa. "Vsi se strinjamo, da je obvoznica potrebna, kljub temu pa nanjo zaman čakamo že 20 let," je dejal vodiški župan Aco Franc Šuštar.

V Vodicah si želijo nov cestni odsek Vodice - Žeje v dolžini 2,32 kilometra, s katerim bi se povečala pretočnost prometa skozi njihovo naselje in zagotovila večja prometna varnost vseh udeležencev v prometu ter boljša kakovost bivanja prebivalcev celotne občine.

"Vrag je odnesel šalo in obvoznico po 20 letih načrtovanja ter 11 letih aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja potrebujemo danes," je na novinarski konferenci pred protestnim shodom poudaril Šuštar.

Gradbeno dovoljenje lahko že jeseni

Dars bi lahko po njegovi oceni pridobil gradbeno dovoljenje že to jesen. V tem primeru bi lahko pozimi izvedli razpis za izbiro izvajalca ter spomladi zasadili prvo lopato.

Državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Aleš Prijon se je strinjal, da Vodice potrebujejo obvoznico. "Ta cesta je državni problem. Vemo, da razbremenjuje povezavo vzhod - zahod, razbremenjuje tudi ljubljansko obvoznico," je dejal.

A hkrati je opozoril, da gre za nekoliko poseben primer, saj je bilo okoljevarstveno soglasje izdano že leta 2010, ker pa se pet let pozneje ni podaljšalo, ga zdaj nimajo. Na Agenciji RS za okolje je zato treba po njegovih besedah ponovno sprožiti postopek pridobitve okoljevarstvenega soglasja, medtem ko se Šuštarju to ne zdi potrebno, saj se od prve pridobitve okoljevarstvenega soglasja ni spremenilo ničesar.

"Sredstva torej so, problematično je le okoljevarstveno soglasje"

Zemljišča za projekt so že pridobljena, izdelana je tudi projektna dokumentacija in zagotovljena sredstva v državnem proračunu, je povedal župan. "Sredstva torej so, problematično je le okoljevarstveno soglasje," je dejal in izrazil pričakovanje, da bodo tudi pristojni presodili, da ponovna presoja vpliv na okolje ni potrebna.

Občinski svetnik Branko Bogovič je spomnil, da so protestni shod danes pripravili že četrtič. "Naslednji bo čez mesec dni in nadaljevali se bodo, dokler ne bo izdano gradbeno dovoljenje," je dejal.

V Vodicah imajo pri zahtevi po obvoznici tudi podporo sosednjih občin Kamnik, Mengeš in Komenda. "To cesto v veliki meri uporabljamo tudi Kamničani za dostop do avtoceste," je dejal župan Občine Kamnika Matej Slapar in dodal, da je, medtem ko je cesta vsa leta ostajala nespremenjena, ob njej zraslo veliko število novih podjetij in stanovanj.