Vodice že več kot 20 let čakajo na obvoznico #video

Središče Vodic še najbolj spominja na avtocesto: skozi mesto vsak dan pelje 10 tisoč avtomobilov in skoraj dva tisoč tovornjakov. Gost promet je pred dvema letoma že terjal davek, ko je tovornjak na ovinku zbil dečka. Težavo bi rešila samo obvoznica, ki pa jo država obljublja že od leta 1998.

"Dovolj imamo hrupa, težkega prometa in škode, ki nam jo povzročajo tovornjaki," so ogorčeni krajani Vodic. Zato gredo protestirat na cesto. Zaradi več kot 20-letnega čakanja na obvoznico, ki bi razbremenila središče mesta, jim je prekipelo, so poročali v oddaji Planet 18.

Gost promet pomeni nevarnost tudi za pešce, sploh otroke. Ti v strahu hodijo po pločnikih, ki so sicer pred cesto zaščiteni s kovinskimi stebri, a niso v veliko korist. Večina jih je zbitih in zvitih. Težavo s preobremenjenostjo središča bi rešila obvoznica, ki bi potekala mimo Vodic in se priklopila poslovni coni Komenda. Domačini se zanjo borijo že celih 21 let.

"Obvoznica bo pripomogla k razbremenitvi prometa, ki teče skozi Vodice, in pa k varnosti občanov, zmanjšanju izpustov, ki so v vasi, in pa seveda varnosti otrok, ki hodijo vsak dan tukaj v šolo," je za Planet povedal Branko Bogovič iz civilne iniciative za gradnjo obvoznice Vodice.

Okoljevarstvenemu soglasju potekel rok veljavnosti

A država jih ne usliši. Znova naj bi se zapletlo pri pridobivanju soglasij h gradbenemu dovoljenju.

"Sporno je okoljevarstveno soglasje, ki ga je država že pridobila, vmes mu je potekel rok veljavnosti. Seveda mi pravimo, da se v prostoru ni zgodilo nič novega in bi to soglasje bilo mogoče obnoviti," je pojasnil Aco Franc Šuštar, župan Vodic. Strošek gradnje je ocenjen na devet milijonov evrov.

"Ta denar je zagotovljen v proračunu države za leta '19, '20 in '21 in če zdaj ne dobimo gradbenega dovoljenja in čakamo še prihodnja tri, štiri leta, je vprašanje, ali bomo potem dobili zagotovljen denar," opozarja Šuštar.

Vodičani zaradi tega, ker se projekt ne premakne, pripravljajo četrti opozorilni shod, na katerem se bo za vodiško obvoznico borilo okoli 500 ljudi.