Velik dan za Vrhniko: odprli so južno obvoznico

Za promet so danes odprli južno vrhniško obvoznico, ki povezuje nadgrajeni priključek Vrhnika na primorski avtocesti in regionalno cesto Borovnica–Vrhnika, so sporočili iz Direkcije RS za infrastrukturo. Obvoznica bo razbremenila naselje Verd in središče Vrhnike, v prihodnje pa bo vrhniška občina uredila še povezovalno cesto do kamnoloma Verd.