V ZD Domžale zaživel osrednji center za naročanje

Zdravstveni dom Domžale (ZD Domžale) je eden prvih zdravstvenih domov v Sloveniji, kjer so vzpostavili osrednji naročilni center, da bi izboljšali dostopnost in učinkovitost oskrbe pacientov. S tem bodo razbremenili tudi zdravnike in medicinske sestre v družinskih ambulantah, so sporočili iz zdravstvenega doma.

V letu 2022 je Ministrstvo za zdravje kot del ukrepov za izboljšanje storitev v zdravstvenem sistemu določilo normativ, ki je v ambulantah družinske medicine predvidel 0,3 zdravstveno-administrativnega sodelavca z namenom razbremenitve zdravnikov.

"V ZD Domžale smo to prepoznali kot dobrodošlo novost, ki nam lahko pomaga pri doseganju dveh ciljev – večje dostopnosti za paciente na eni strani in razbremenitve preobremenjenih timov v ambulantah družinske medicine na drugi strani. Zato smo takoj pristopili k aktivnostim za vzpostavitev osrednjega naročilnega centra," je pojasnil Gašper Orehek, pomočnik direktorice za zdravstveno nego ZD Domžale.

Uspešen pilotni projekt

Najprej so izvedli pilotni projekt s postopnim vključevanjem treh ambulant družinske medicine, za katere je vse klice sprejemala ena zdravstveno-administrativna sodelavka. Ker so ambulante družinske medicine v ZD Domžale po številu pacientov, za katere skrbijo, bolj obremenjene od normativa, opredeljenega v uredbi (Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024), se je posledično zaradi velikega števila klicev izkazalo, da lahko ena zdravstveno-administrativna sodelavka zagotavlja poln odziv le za dve ambulanti družinske medicine.

Namreč, podobno kot v drugih zdravstvenih domovih, tudi v ZD Domžale opažajo velik porast telefonskih in elektronskih stikov pacientov z ambulantami.

Dnevno od 1500 do 1600 klicev

Po pozitivni oceni pilotnega projekta so v ZD Domžale nadaljevali z vzpostavitvijo osrednjega naročilnega centra, tako da so dodatno zaposlili medicinske sestre, ki sprejemajo klice in nudijo podporo pri administrativnih zadolžitvah v vseh 20 ambulantah družinske medicine. V osrednjem naročilnem centru ZD Domžale zdaj dnevno sprejmejo od 1500 do 1600 klicev.

"Ocenjujemo, da so dodatne zdravstveno-administrativne sodelavke bistveno razbremenile medicinske sestre v ambulantah, hkrati so nekoliko olajšale delo tudi zdravnikom in zdravnicam. Tim v ambulanti se lahko zdaj mnogo bolj kakovostno posveti obravnavi pacientov v ambulanti, brez neprestanih prekinitev zaradi odzivanja na telefonske klice," je še dejal Orehek ter dodal, da preureditev in vzpostavitev osrednjega naročilnega centra predstavljata izboljšavo tudi za paciente, saj omogočata lažji dostop do informacij, možnost naročanja na storitve ter določanje terminov za preglede v ordinacijskem času.

V ZD Domžale si prizadevajo za nadaljnje izboljšanje delovnih procesov ter za vzpostavitev podobnega sistema tudi za pediatrične in ginekološke ambulante. Trenutno se soočajo z omejitvami normativa, ki dopušča manj kot enega (le 0,9) dodatnega zdravstveno-administrativnega sodelavca na tri ambulante. Kljub temu ZD Domžale iz lastnih sredstev prevzema del dodatnih stroškov zdravstveno-administrativnih sodelavcev, kar omogoča nemoteno delovanje osrednjega naročilnega centra ter izboljšuje dostopnost ambulant družinske medicine, so še zapisali v sporočilu za javnost.