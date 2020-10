Danes opolnoči so začeli veljati dodatni ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Zbiranje je omejeno na največ deset ljudi, prireditve z udeležbo do 500 ljudi pa so možne le v primeru pozitivnega mnenja NIJZ in brez pogostitev. Omejena sta strežba v lokalih in število kupcev v trgovinah. Popoldne bo tudi o ukrepih razpravljal svet za nacionalno varnost.