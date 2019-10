V številnih svetovnih mestih podnebni protesti

V številnih svetovnih mestih so danes bili oziroma so napovedani podnebni protesti, h katerim je pozvala skupina Extinction Rebellion. Protestniki na ulicah Berlina, Londona, Amsterdama, Sydneyja in drugih mest so z blokadami prometnic opozorili na nujnost okrepitve ukrepov za boj proti podnebnim spremembam. Policija je več protestnikov aretirala.

V Berlinu se je okoli tisoč protestnikov zgodaj zjutraj zbralo pred uradom kanclerke Angele Merkel in nato odšlo do pomembnega krožišča v bližini, kjer so ovirali promet. Nato so se mirno razšli, nekateri pa so mirne protestne shode nadaljevali v drugih delih mesta.

Kritični tudi politiki

Berlinski protest je zaznamovala predvsem novica, da osnutek novega zakona za varstvo podnebja, ki ga je objavilo ministrstvo za okolje, ne predvideva nekaterih ključnih ukrepov, o katerih se je septembra dogovorila vladna koalicija. Okoljevarstveniki pogrešajo predvsem zavezujoč cilj za dosego podnebne nevtralnosti do leta 2050 in vplivno nadzorno vlogo za neodvisno skupino strokovnjakov.

"Če bodo konservativci podnebni paket še dodatno oklestili, bo le še brezzobi tiger," je dejal poslanec iz vrst socialnih demokratov (SPD) Karl Lauterbach. Še ostrejši je bil poslanec Levice Lorenz Gösta Beutin, ki je odločitev vlade označil za "protidemokratični škandal za podnebno politiko".

Foto: Reuters

Policija aretirala več deset ljudi

Protestniki v Londonu so se medtem osredotočili na problematiko jedrskega orožja. Več tisoč aktivistov je pomembno prometnico blizu obrambnega ministrstva blokiralo z maketo balističnega izstrelka.

Policija je med poskusom odstranitve blokade po lastnih navedbah aretirala 21 ljudi. Protestniki so blokirali tudi most Lambeth, od koder jih je policija prav tako pregnala. O aretacijah pri tem ne poročajo.

V Wellingtonu so aktivisti promet ustavili tako, da se jih je 30 priklenilo na avtomobil. Policija je vse aretirala. V Amsterdamu je policija ob odstranjevanju blokade ceste aretirala okoli 50 protestnikov.

Foto: Reuters

Z ene od ključnih prometnic so morali protestnike odstraniti tudi sydneyjski policisti, ki so sprožili postopke proti 30 posameznikom. Proteste so imeli med drugim tudi v New Delhiju, ki velja za eno od najbolj onesnaženih mest na svetu.

Skupina Extinction Rebellion, ki jo med drugim podpira mlada švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg, je protestne akcije napovedala za 60 svetovnih mest. Obetajo se tudi v New Yorku in Torontu.

Tokratni protesti predstavljajo še eno v vrsti globalnih protestnih akcij, s katerimi želijo okoljevarstvene organizacije opozoriti na katastrofalne podnebne spremembe. Konec septembra je na pobudo Thunbergove, pobudnice gibanja Mladi za podnebno pravičnost, na ulicah mest po vsem svetu protestiralo več kot štiri milijone ljudi.