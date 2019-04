V Srbiji prijeli slovenskega državljana z Interpolove tiralice

Srbska policija je v sodelovanju s hrvaškimi kolegi aretirala Darjana Ješovnika, ki ga Hrvaška od leta 2011 išče zaradi tihotapljenja mamil, so danes sporočili s hrvaškega notranjega ministrstva. Ješovnik, ki je državljan Slovenije in Črne gore, je v priporu v Subotici, so poročali srbski mediji.

Ješovnik je na begu od leta 2011. Za njim sta bila na zahtevo Hrvaške razpisana Interpolova tiralica kot tudi evropski priporni nalog zaradi suma, da je del zločinske združbe, ki je iz Južne Amerike v Evropo pretihotapila najmanj 718 kilogramov kokaina, so zapisali na spletni strani hrvaškega notranjega ministrstva.

Kot so dodali, so bila mamila namenjena za prodajo na Hrvaškem, v Sloveniji in Španiji, Ješovnik pa je edini član kriminalne skupine, ki se mu je do danes uspelo skriti pred policisti.

Domnevni tesni sodelavec Šarića

Ješovnik naj bi bil tesen sodelavec Darka Šarića, ki je bil lani v Srbiji obsojen na 15 let zapora zaradi tihotapljenja 5,5 tone kokaina iz Južne Amerike v Evropo.

Ješovnika so prijeli v noči na torek na mejnem prehodu Horgoš na srbsko-madžarski meji, je poročala radiotelevizija Vojvodine. Skrival naj bi se pod imenom Uroš Vojinović. Sodnik v Sobotici je zanj določil 30-dnevni ekstradicijski pripor.