V Šmarjeških Toplicah napeto pred ponovitvijo volitev na volišču Bela Cerkev

V Šmarjeti se je družina v nekaterih medijih omenjanega opravilno nesposobnega volivca, namesto katerega je obkroženo glasovnico na volišču Šmarjeta oddal njegov oče, danes odzvala na izjavo županje in županske kandidatke Bernardke Krnc. Ta je namreč v oddaji RTV Slovenija dejala, da je šlo pri tem za kršitev človekovih pravic in politično zlorabo.

Oče omenjenega volivca Tone Bregač je na današnji novinarski konferenci dejal, da je to, da se kot primer nepravilnega glasovanja navaja njihovega polnoletnega otroka, volilna nesramnost, na katero so se odzvali tako, da od Bernardke Krnc, sicer njihove sosede, zahtevajo javno opravičilo in da odstopi kot županja. Razmišljajo tudi o možnosti ovadbe zoper čast in dobro ime.

Bregač je pojasnil, da sta z invalidnim sinom, tako kot dovoljuje zakon, volila skupaj, pri čemer je sin sam obkrožil številko na glasovnici, on pa jo je nato oddal. Tako sta sicer volila tudi v prvem krogu, je dejal in še pristavil, da to takrat ni nikogar motilo. Da jih je omenjanje družinskega člana prizadelo, sta potrdili tudi njegova mati in sestra.

Krnčeva meni, da gre za "zlorabo hendikepiranega volivca"

Krnčeva je, kot je danes pojasnila novinarjem, za omenjeno glasovanje izvedela iz pisma, ki ga je na občino poslal volivec iz tabora njenega tekmeca, vložila je tudi ugovor, a ga je občinska volilna komisija zavrnila kot neutemeljenega. Iz pisma je tudi izvedela, da je šlo za glas njenemu tekmecu Marjanu Hribarju.

Kot je tokrat ponovila, je šlo pri tem glasovanju za "zlorabo hendikepiranega volivca" in politični konstrukt, naperjen zoper njo in njeno kandidaturo. Navedla je še več drugih domnev o napadih nanjo in njeno družino.

Sicer pa je v izjavi za televizijo med drugim dejala, da je volilna komisija glede na pravno prakso v Sloveniji njen ugovor zavrnila, vendar pa meni, "da to ni pravilno" in da bo treba "absolutno na tem področju spremenit zakonodajo".

Volilno pravico imajo vsi polnoletni državljani

Novinarske konference sta se udeležili tudi predsednica skupščine Socialne zbornice Slovenije Valerija Bužan, ki je dejala, da je žalostna, da se je s tem v Sloveniji odprla razprava na to temo, in predstavnica društva Polžek Annmarie Gorenc Zoranc, ki je prebrala pisno mnenje profesorja mariborske pravne fakultete Jurija Toplaka.

Ta je zapisal, da imajo v Sloveniji volilno pravico vsi polnoletni državljani, in to "ne glede na morebitno telesno, intelektualno, psihosocialno ali kakšno drugo invalidnost". Med drugim je poudaril, da ima invalid pravico, "da glasuje sam ali s pomočjo svojih bližnjih ali drugih oseb, ki jih sam izbere".

Ker se je pred šmarješkim gasilskim domom ob novinarski konferenci zbralo približno 20 občanov, je to prišla preverit policija.

V Šmarjeških Toplicah sta sicer županska kandidata Hribar in Krnčeva v drugem krogu volitev zbrala vsak po 1016 glasov. Občinska volilna komisija je v sredo po pritožbi priznala še en glas Hribarju, zaradi nepravilnosti pa je določila ponovne volitve na volišču Bela Cerkev.