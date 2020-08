V slovenskih gorah danes kar tri reševalne akcije

Lepo vreme je v gore privabilo številne ljudi, pri tem pa se jih je nekaj tudi poškodovalo in so potrebovali pomoč. Gorski reševalci so s pomočjo helikopterjev Slovenske vojske in Policije danes pomagali planincem pri Sedmerih jezerih, pod vrhom Bovškega Gamsovca in na Dobrči, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

Nekaj pred sedmo uro zjutraj je pri koči pri Sedmerih jezerih pohodnika obšla slabost. Na pomoč so mu priskočili bohinjski gorski reševalci in posadka s helikopterjem Slovenske vojske. Obolelo osebo so oskrbeli in jo prepeljali v ljubljanski univerzitetni klinični center, poroča STA.

Malo po 15. uri sta približno 100 metrov pod vrhom Bovškega Gamsovca v občini Bovec planinca zašla s poti, zato so morali posredovati gorski reševalci in posadka Letalske policijske enote. Zaplezana planinca so rešili in nepoškodovana prepeljali v dolino Vrat.

Na Dobrči pa si je planinka poškodovala roko, zato so ji na pomoč priskočili radovljiški reševalci s policijsko letalsko enoto, ki je poškodovanko prepeljala v jeseniško bolnišnico.