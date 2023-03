"V Slovenijo uvažamo tudi mesne izdelke, ki komajda zaslužijo to ime"

V Slovenijo uvozimo približno 4.200 velikih kamionov mesa in mesnih izdelkov na leto. Glavnina uvoženega mesa je svinjsko meso, ki ga, kot je povedal, agrarni ekonomist Aleš Kuhar, v Sloveniji bistveno premalo proizvedemo, del uvoženega mesa oziroma mesnih izdelkov pa je nižje kakovosti in "komaj zasluži ime mesni izdelki". "Slovenci to z veseljem pobiramo s polic, kar pa ni koristno niti za zdravje niti za okolje in ekonomijo," poudarja Kuhar.