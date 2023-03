Recept: piščančja bedra v omaki

Sestavine:

500 g mariniranih piščančjih beder brez kosti in kože

200 ml smetane za kuhanje

1 žlica timijana

3 žlice parmezana

200 ml jušne osnove

150 ml vode (opcijsko)

1 žlica moke (opcijsko)

oljčno olje

2 stroka česna

Postopek:

V ponvi na oljčnem olju najprej popecite meso. Ko je pečeno, ga shranite na toplo in v isti ponvi začnite pripravljati omako. Najprej v posodo vlijte jušno osnovo, dodajte česen in timijan, nato dodajte še smetano za kuhanje in parmezan. Počakajte, da omaka zavre, in vanjo položite piščančja stegna. Kuhajte 15 minut. Če je omaka preredka za vaš okus, v posodici zmešajte vodo in moko ter prilijte omaki. Postrezite z njoki ali testeninami (če izberete špagete, lahko piščančja stegna narežete na manjše kose).