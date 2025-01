Domači turisti so lani prispevali 4,5 milijona prenočitev oziroma 27 odstotkov vseh, tuji pa skoraj 12,4 milijona oziroma 73 odstotkov vseh. Prvih je bilo dva odstotka manj, drugih pa sedem odstotkov več kot leta 2023.

Največ je Nemcev, hrvaških turistov kar 13 odstotkov več kot leto prej

Med tujimi turisti jih je bilo lani največ iz Nemčije (skoraj dva milijona oziroma 16 odstotkov vseh tujih prenočitev). Sledili so gosti iz Italije, Avstrije, Hrvaške in Češke. V primerjavi z letom prej so statistiki zaznali 13 odstotkov več hrvaških turistov, po štiri odstotke več nemških, avstrijskih in čeških ter dva odstotka več italijanskih.

Lani so turisti najbolj obiskovali gorske občine in prestolnico. Število turistov se je v medletni primerjavi najbolj povečalo v Ljubljani, in sicer za 14,6 odstotka. Po rasti so sledile druge občine (+6,1 odstotka) in gorske občine (+4,5 odstotka).

Število nočitev se je povečalo v vseh vrstah občin z izjemo mestnih, ki so zabeležile 1,9-odstotni upad. Rast je bila največja v Ljubljani, in sicer 12,7-odstotna. Največ nočitev so ustvarili v gorskih občinah. Med nastanitvenimi obrati so prevladovali hoteli.

Število prenočitev domačih turistov se je zmanjšalo

Decembra lani so nastanitveni obrati poročali o nekaj več kot 346 tisoč prihodih turistov in skoraj 830 tisoč njihovih prenočitvah. Število prihodov se je v primerjavi z decembrom 2023 povečalo za 5,2 odstotka, število nočitev pa za 4,4 odstotka. Število prenočitev domačih turistov se je zmanjšalo za 0,7 odstotka, število prenočitev tujih pa se je povečalo za 7,6 odstotka.

Domači turisti so ustvarili 36 odstotkov vseh decembrskih prenočitev v nastanitvenih obratih. Njihovih prihodov je bilo skoraj 112 tisoč, prenočitev pa skoraj tristo tisoč, kar je v obeh primerih odstotek manj kot decembra 2023. Največkrat so prenočili v občinah Piran, Kranjska Gora in Podčetrtek. V teh treh občinah so našteli četrtino vseh prenočitev domačih turistov v zadnjem mesecu leta. Znova so največ prenočitev med domačimi turisti, petino, v opazovanem mesecu ustvarili tisti iz starostne skupine 65 let ali več. Tudi povprečna doba njihovega bivanja je bila s 4,9 prenočitve najdaljša med vsemi starostnimi skupinami.

Prihodov tujih turistov je bilo decembra skoraj 235 tisoč oziroma devet odstotkov več kot leto prej, prenočitev pa 530 tisoč (64 odstotkov vseh) oziroma osem odstotkov več. Največ njihovih prenočitev so našteli v občinah Ljubljana, Bled in Piran; v prvi je bilo ustvarjenih 31 odstotkov vseh tujih prenočitev v decembru. Največ prenočitev, 18 odstotkov, so ustvarili tisti iz starostne skupine od 35 do 44 let, povprečna doba njihovega bivanja je bila 2,1 prenočitve.

Decembra največ Italijanov

Podobno kot decembra 2023 so največ prenočitev med tujimi turisti ustvarili gosti iz Italije – skoraj 121 tisoč prenočitev ali 23 odstotkov vseh tujih. Največ jih je bilo starih od 45 do 54 let, največkrat pa so prenočili v Ljubljani, kjer so ustvarili tretjino vseh njihovih prenočitev v opazovanem mesecu. Druga in tretja najpogostejša izbira sta bila Piran in Kranjska Gora.

Na drugem mestu so bili z 79 tisoč prenočitvami (15 odstotkov vseh tujih prenočitev) gosti iz Hrvaške. Pri njih je prevladovala starostna skupina od 35 do 44 let, največkrat pa so prenočili v prestolnici, Kranjski Gori in Brežicah.

Sledili so turisti iz Avstrije, Nemčije, Srbije in Madžarske.

V primerjavi z decembrom 2023 so statistiki med omenjenimi državami največjo rast zaznali pri turistih z Madžarske, in sicer za četrtino, upad pa le pri tistih iz Italije (za štiri odstotke).

V zdraviliških občinah je bilo decembra ustvarjenih 28 odstotkov vseh prenočitev, največ v občini Brežice. Sledile so gorske občine in občina Ljubljana (po 22 odstotkov prenočitev), v obmorskih občinah pa je bilo ustvarjenih 12 odstotkov vseh prenočitev turistov.

Domači turisti prisegajo na sprostitev v toplicah. Foto: Luka Dakskobler

Domači turisti prisegajo na toplice

Domači turisti so največkrat prenočili v zdraviliških občinah (45 odstotkov vseh njihovih prenočitev), na prvih treh mestih so bile znova občine Podčetrtek, Brežice in Moravske Toplice.

Med tujimi turisti pa je bila, enako kot pred letom dni, najbolj priljubljena Ljubljana (31 odstotkov vseh njihovih prenočitev). Povprečna doba njihovega bivanja v glavnem mestu je znašala 1,9 prenočitve. Prestolnica pa je v prazničnem mesecu po navedbah statistikov priljubljena tudi med domačimi turisti. Največ njihovih prenočitev so imeli tam lani prav decembra.

V primerjavi z decembrom 2023 se je v vseh omenjenih vrstah občin število turističnih prenočitev povečalo, najbolj v obmorskih občinah (za deset odstotkov).

Domači in tuji turisti so decembra največ prenočitev ustvarili v hotelih (nekaj več kot 477 tisoč oziroma 58 odstotkov vseh), sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (20 odstotkov) ter kampi s štirimi odstotki.

V hotelih ter zasebnih sobah, apartmajih in hišah je bilo prenočitev šest odstotkov več kot leto prej, v kampih pa štiri odstotke več.