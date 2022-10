V Sloveniji jodovih tablet v lekarnah ne boste našli

Po pozivu finskega ministrstva za zdravje, da naj si prebivalci, stari od 3 do 40 let, v primeru nevarnosti jedrskega sevanja priskrbijo en odmerek tablet kalijevega jodida, je zalog v lekarnah na Finskem zmanjkalo v nekaj urah. "Nujne potrebe po takojšnji nabavi tablet kalijevega jodida pri finskih kolegih sicer ni, razumejo pa, da je v trenutnih razmerah zaradi groženj v zvezi z vojno v Ukrajini zanimanje javnosti za njihovo nabavo precej večje, kot bi bilo na primer pred nekaj leti, zato jih je ponekod v lekarnah zmanjkalo," je za Siol.net pojasnil direktor slovenske uprave za jedrsko varnost Igor Sirc . V Sloveniji teh tablet v lekarnah ne boste dobili.

Tablet kalijevega jodida v slovenskih lekarnah, za razliko od finskih, ne morete kupiti. Uporabljajo se v primeru katastrofe, o njihovi uporabi pa odloča civilna zaščita pod okriljem ministrstva za zdravje in uprave za zaščito in reševanje.

V primeru jedrske nesreče v tujini, časa za razdelitev tablet pri nas dovolj

"Edina izjema so prebivalci, ki živijo v 10-kilometrskem pasu okoli Nuklearne elektrarne Krško (NEK). Zanje je predvideno, da imajo vnaprej razdeljene tablete po domovih pa tudi po javnih ustanovah na tem območju, zlasti po šolah, vrtcih, zdravstvenih domovih, delovnih organizacijah in podobno," je za naš portal še pojasnil Igor Sirc.

Glede na naravo jedrskih in radioloških nesreč je namreč zanje predhodna razdelitev smiselna, je še dodal, to je v primeru izjemno male verjetnosti jedrske nesreče v NEK, ki bi potekala zelo hitro, ne pa tudi za preostale predele v Sloveniji, kjer bi bilo dovolj časa za pravočasno razdelitev tablet tako v primeru nesreče v naši jedrski elektrarni kot tudi v primeru morebitne jedrske nesreče v tujini.

Uporaba konkretnih tablet je sicer lahko tudi zelo škodljiva. Zavod za blagovne rezerve je za naš portal že pred dobrimi šestimi meseci − ob začetku ruske agresije na Ukrajino − sporočil, da je zalog kalijevega jodida za prebivalce Republike Slovenije do dopolnjenega 40 leta starosti dovolj. Zaloge teh tablet so regijsko porazdeljene in se shranjujejo v določenih bolnišnicah.

Na Finskem zaloge v lekarnah pošle v nekaj urah

Poziv finskim prebivalcem, ki so stari pod 40 let, naj si kupijo en odmerek jodovih tablet in jih tudi sami hranijo doma, so pravzaprav spremenjene smernice za primer nevarnosti jedrskega sevanja, ki so bile nazadnje posodobljene leta 2002, zdaj pa nova priporočila temeljijo na revidiranih smernicah, ki jih je leta 2017 izdala Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

"Nesreča v jedrski elektrarni bi lahko v okolje sprostila radioaktivni jod, ki bi se lahko kopičil v ščitnici. To je najbolj škodljivo za otroke, ki so zaradi velikih doz sevanja bolj izpostavljeni tveganju za nastanek raka ščitnice," so pri finskem ministrstvu za zdravje še zapisali v sporočilu za javnost ob pozivu, da tablete užijejo le, če je to potrebno in jih odredijo pristojni organi. Foto: Thinkstock

"Dejansko je zato veliko prebivalcev takoj sledilo tej smernici in je zato v nekaterih lekarnah zmanjkalo tablet kalijevega jodida, a kljub temu naj bi jih pa imeli dovolj za vse. So pa finski kolegi še pojasnili, da so v tem času povečanega zanimanja dali velik poudarek tudi ozaveščanju domače javnosti, da tableta kalijevega jodida ni čudežna tableta za zaščito pred radioaktivnim sevanjem, ampak le dodatni ukrep ob zaklanjanju, ki določen čas varuje ščitnico pred prevelikim vnosom radioaktivnega joda, ne pomaga pa pri vnosu drugačnih izotopov in tudi ne pri zunanjem sevanju," je še komentiral Sirc.

Pri finskem ministrstvu so opozorili še, da ena sama tableta joda običajno zagotavlja zadostno zaščito, in pojasnili, da jod redko povzroči neželene učinke, vendar pa morajo posamezniki, ki imajo težave s ščitnico, snov uporabljati previdno.

Zaščita je učinkovita le nekaj ur

Tablete kalijevega jodida nudijo učinkovito zaščito le nekaj ur pred in po izpostavljenosti radioaktivnemu oblaku, zato mora čas zaužitja slediti priporočilom stroke.

"Če zaužijemo tablete izven tega časovnega okvira, nimajo koristnih učinkov in so lahko škodljive," pa v napotkih opozarjajo na Kliniki za nuklearno medicino v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana.