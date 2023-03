V Sevnici občana do smrti povozil vlak

V bližini Glavnega trga v Sevnici je danes malo pred 13. uro občana povozil vlak, zaradi česar je utrpel hude poškodbe in na kraju nesreče tudi umrl. Po podatkih brežiške izpostave uprave za zaščito in reševanje so kraj dogodka zavarovali gasilci, potnikom so pri sestopu z vlaka pomoč nudili reševalci.