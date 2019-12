V prometni nesreči na območju Izlak življenje izgubil 24-letnik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zgodnjih jutranjih urah se je zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen 24-letni voznik osebnega vozila. Voznik je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Po do zdaj zbranih obvestilih je voznik peljal iz Izlak proti središču Zagorja. V desnem nepreglednem ovinku je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom.

Avtomobil je zdrsel izven cestišča in trčil v drog javne razsvetljave in železno varovalno ograjo, nato pa se je po brežini prevrnil v potok Medijo. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, o vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno okrožno državno tožilstvo, so še sporočili s Policijske uprave Ljubljana.