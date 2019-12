Voznica zapeljala v lokal, ena oseba je umrla, še štiri so poškodovane

Za 34-letnega moškega so bile poškodbe prehude in je preminil. 32-letna ženska in 31-letni moški sta huje ranjena, 27-letnica in 29-letnik pa lažje.

Za 34-letnega moškega so bile poškodbe prehude in je preminil. 32-letna ženska in 31-letni moški sta huje ranjena, 27-letnica in 29-letnik pa lažje. Foto: STA

Lokal je bil v času nesreče poln gostov. Policija je obvestilo o nesreči prejela v soboto zvečer ob 23.45, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Za volanom je bila 28-letnica. Zaradi neprilagojene hitrosti je udarila v pločnik, nakar je njeno vozilo odbilo na drugo stran ceste, kjer je prebila kovinsko konstrukcijo terase lokala in priletela v skupino gostov.

Na kraj so prihiteli reševalci, ki so pomoč nudili trem moškim in dvema ženskama. Za 34-letnega moškega so bile poškodbe prehude in je preminil. 32-letna ženska in 31-letni moški sta huje ranjena, 27-letnica in 29-letnik pa lažje.

Policija je očitno alkoholizirano voznico pridržala in uvedla kazensko preiskavo. V krvi so ji namerili 1,37 promila alkohola, še navaja Hina.