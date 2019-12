Včerajšnjo nesrečo s smrtnim izidom zakrivil hrvaški državljan

Foto: Vitomir Petrović Policisti so bili včeraj ob 18.39 obveščeni o hujši prometni nesreči na cesti Šmarje – Dragonja, v kateri so bila udeležena štiri vozila. Prve ugotovitve policistov kažejo, da je prometno nesrečo povzročil 62-letni državljan Hrvaške, ki je z osebnim avtomobilom vozil od Kopra proti Dragonji. Na tem delu ceste so trije prometni pasovi; eden smer Dragonja in dva smer Koper, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.

Hrvaški voznik je v levem ovinku zapeljal v levo prek dvojne neprekinjene ločilne črte ter čelno trčil v osebni avtomobil, ki ga je v nasprotni smeri pravilno pripeljal 65-letni državljan Italije. Za vozilom Italijana sta vozila še dva voznika (71-letni državljan Italije in 53-letni državljan Slovenije), ki sta oba trčila v bok vozila državljana Italije. Ta se je po trku prevrnil na bok in obstal.

V vozilu 65-letnega državljana Italije je bil kot sopotnik na sprednjem sedežu 89-letni državljan Italije, ki je na kraju dogodka umrl, zanj je bila odrejena sodna obdukcija. V tem vozilu sta bili še dve potnici, ki sta se v nesreči huje poškodovali. Preiskovalna sodnica bo odredila sodnega izvedenca za pregled vozil.

Povzročitelj le lažje poškodovan

Povzročitelj je bil ob trčenju lažje poškodovan. Na kraju ni mogel opraviti preizkusa alkoholiziranosti, odpeljan je bil v Splošno bolnišnico Izola, zanj pa je bil odrejen strokovni pregled na alkohol, zdravila in mamila. Sledi mu kazenska ovadba za povzročitev prometne nesreče iz malomarnost, pojasnjujejo na PU Koper.

Foto: Vitomir Petrović Cesta je bila zaprta vse do 0.33, ko je bil promet ponovno sproščen.

Letos je na cestah na območju PU Koper umrlo 12 oseb, lani v enakem obdobju pa deset.

Foto: Vitomir Petrović