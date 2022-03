Zdravniška zbornica izdala navodila za ravnanje v primeru radioaktivnega sevanja

"Ljudje zadnje dni množično sprašujejo po tabletah kalijevega jodida, ki se jih sicer ne da kupiti, saj so dostopne le na recept. V lekarnah jim tako le pojasnimo, kdaj in kako se tablete uporabljajo, sicer pa je uporaba v primeru katastrofe v domeni civilne zaščite pod okriljem Ministrstva za zdravje in Uprave za zaščito in reševanje," je za naš portal povedala Darja Potočnik Benčič z Lekarniške zbornice.

Tablete kalijevega jodida zaščitijo ščitnico pred škodljivimi učinki radioaktivnega sevanja, sporočajo s Klinike za nuklearno medicino v ljubljanskem kliničnem centru in navajajo, da je zaužitje tablet kalijevega jodida v primeru jedrske nesreče priporočljivo za posameznike, mlajše od 40 let.

Učinkovite le v pravem časovnem okviru

"Pri starejših od 40 let je zdravstveno tveganje zaradi zaužitja tablet večje od koristi. Tablete kalijevega jodida nudijo učinkovito zaščito le nekaj ur pred in po izpostavljenosti radioaktivnemu oblaku, zato mora čas zaužitja slediti priporočilom stroke. Če zaužijemo tablete izven tega časovnega okvira, nimajo koristnih učinkov in so lahko škodljive," še sporočajo javnosti.

Direktor uprave za jedrsko varnost Igor Sirc je sicer v sredo v pogovoru za TVS opozoril, naj nihče na svojo roko ne jemlje kalijevega jodida.

Pripravljenost na izredne jedrske dogodke tako doma kot v tujini je na zelo visokem nivoju, tablet kalijevega jodida pa je dovolj za vse, je še zagotovil Sirc.