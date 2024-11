V ponedeljek bodo po napovedih Darsa stekla prva dela za celovito obnovo odseka štajerske avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Obnovitvena dela, ki jih bodo po pogodbi za 61,6 milijona evrov brez davka izvedli Pomgrad, CGP in Iskra, naj bi trajala do leta 2026.

Predvidoma v ponedeljek bodo dela začeli na desnem robu smernega cestišča proti Ljubljani, in sicer od priključka Slovenske Konjice proti predoru Golo rebro, potekala pa bodo pod zaporo odstavnega pasu oz. pasu za počasna vozila v skupni dolžini približno 1,5 kilometra, so ta teden sporočili iz Darsa.

Zaradi prevoznosti dveh pasov posebnosti pri prometnih tokovih ne pričakujejo. Kot so poudarili, bodo večja dela začeli prihodnjo pomlad.

Poleti 2025 in 2026 glavna dela

Glavna dela, ki bodo po pojasnilih Darsa najbolj vplivala na pretočnost prometa, so dela v predorih in na viaduktih, ki bodo potekala v poletnih mesecih v letih 2025 in 2026. Takrat bo namreč promet potekal po polovici avtoceste dvosmerno, po enem pasu v vsako smer vožnje.

V vmesnem času bodo izvajali dela na območjih, ki ne zahtevajo zapore skozi predorske cevi, promet pa bo urejen z zaporo, ki omogoča prevoznost ceste po dveh zoženih prometnih pasovih v vsako smer. V tem času zato večjih težav v prometu na Darsu ne pričakujejo.

Obnovili bodo 13 kilometrov

Rekonstrukcijo ceste in objektov na odseku štajerske avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami bo izvajala družba Pomgrad s partnerjema CGP in Iskra. Vrednost pogodbe, podpisane septembra letos, je 61,6 milijona evrov brez davka.

Celotna obnova bo zajemala rekonstrukcijo omenjenega odseka, in sicer obnovo skupno 13 kilometrov smernega vozišča proti Ljubljani in Mariboru, obnovo odvodnjavanja in notranje obloge predorov Pletovarje in Golo rebro, vzpostavitev prisilnega prezračevanja v vseh predorskih ceveh obeh predorov ter vzpostavitev ubežnih poti skozi obstoječa prečnika v predorih Pletovarje in Golo rebro.

Zamenjava opreme in protihrupne ograje

V okviru obnove bodo prav tako zamenjali nizkonapetostno opremo, nadzorno-krmilni sistem v predorih Pletovarje in Golo rebro ter sanirali objekte Škedenj I, Škedenj II in Grapa. Obenem bodo postavili protihrupne ograje na odseku med Slovenskimi Konjicami in Dramljami.

Kot so še pojasnili na Darsu, je povprečen letni dnevni promet na tem avtocestnem odseku lani znašal 52.500 vozil, od tega 6.500 tovornih – v obe smeri vožnje.