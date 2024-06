Na trasi drugega tira prebili vse predore

Delavci na trasi drugega železniškega tira med Divačo in Koprom so izkopali še zadnje metre servisnih cevi predorov Lokev in Beka. S tem je prebitih vseh deset predorskih cevi na trasi, izkopanih pa 37,4 kilometra predorov, so danes sporočili iz projektnega podjetja 2TDK.

Predora Lokev in Beka sta po navedbah 2TDK najdaljša predora na trasi drugega tira. Izkopavanje je potekalo na kraškem terenu in z obeh strani – divaške in koprske. Servisna cev predora Lokev je dolga 6.683 metrov, servisna cev predora Beka pa 6.041 metrov.

V servisni cevi predora Beka so delavci pred kratkim naleteli na večji kraški pojav, ki je v zadnjem mesecu upočasnil gradnjo. Po naključju so preboj cevi izvedli v kraški jami, ki je tudi najdaljša kraška jama, odkrita na trasi drugega tira. Trenutno jo sanirajo.

Predora sta izkopala slovenski Kolektor in turški Yapi Merkezi. Kot so spomnili v 2TDK, so vse predore na trasi drugega tira gradili po novi avstrijski metodi. Zanjo je značilno, da v kratkem razmiku izkopljejo del predora v dolžini, odvisni od geotehničnih pogojev, neposredno po izkopu pa ga podprejo s podpornimi elementi, sestavljenimi predvsem iz brizganega betona, sider in podpornih lokov.

Celotna trasa drugega tira poteka skozi sedem predorov. Ker pa so ob treh najdaljših predorih na trasi kopali tudi servisne cevi, so izkopna dela potekala v skupno desetih predorskih ceveh.