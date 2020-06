V ponedeljek le ena nova okužba in brez smrti

V ponedeljek so ob 814 testiranjih potrdili eno novo okužbo, smrtnih žrtev ni bilo. Od začetka epidemije so okužbo tako potrdili pri 1.486 osebah, umrlo je 109 ljudi.

V bolnišnici se zdravi šest oseb, nobena na intenzivni negi.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 8. 6. 2020 (00:00-24:00):

- Št. testiranj: 814

- Št. pozitivnih: 1

- Št. hospitaliziranih: 6

- Št. oseb na intenzivni negi: 0

- Dnevno | skupno št. odpuščenih iz bolnišnice: 0 | 293

- Število umrlih: 0

Okužen bolnik v jeseniški bolnišnici

Novo okužbo so ob ponovnem testiranju odkrili pri enem od bolnikov na gastroenterološkem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice, kjer je delala okužena medicinska sestra. Rezultati ponovnih testov preostalih bolnikov so bili negativni, danes pa poteka ponoven odvzem brisov tudi pri zaposlenih, piše STA.

Ker so v bolnišnici pri nekaterih bolnikih, ki so od prejšnjega tedna izolirani na gastroenterološkem oddelku, opazili znake morebitne okužbe z novim koronavirusom, so jim v ponedeljek znova vzeli brise. Rezultat za enega od bolnikov, ki sicer ni kazal znakov okužbe, je bil pozitiven, zato so ga odpeljali na infekcijsko kliniko v Ljubljani, so za STA pojasnili v Splošni bolnišnici Jesenice.

Zaradi omenjenega primera danes poteka tudi ponovno testiranje zaposlenih v bolnišnici, ki je bilo skupaj s testiranjem 18 bolnikov na oddelku načrtovano šele za sredo. Tako bodo danes odvzeli brise približno 50 zaposlenim, še piše STA.

Še naprej zaprti za obiskovalce

Bolnišnica, kjer so okužbo pri zaposleni odkrili v četrtek zvečer, petkovi testi med njenimi sodelavci in bolniki pa so bili negativni, medtem še naprej ostaja zaprta za obiskovalce. Dovoljena je le prisotnost zdravega starša ali skrbnika na pediatričnem oddelku in partnerja pri porodnicah. Spremenjeno ostaja tudi delo na gastroenterološkem oddelku.

Na Jesenicah so sicer v preteklih dneh odkrili šest okuženih z novim koronavirusom, povezani pa naj bi bili z istim primerom, piše STA.

Razred v karanteni, šolanje na daljavo

Okužba je bila v petek odkrita tudi pri hčerki omenjene medicinske sestre, ki obiskuje Osnovno šolo Prežihovega Voranca na Jesenicah. Njen razred je zato od petka v 14-dnevni karanteni, šolanje pa poteka na daljavo, piše STA.

Kot je za STA povedal ravnatelj šole Robert Kerštajn, nad učenci v karanteni bdi Nacionalni inštitut za javno zdravje, šola pa ob pomoči njihove razredničarke zagotavlja, da pedagoški proces za omenjene učence drugega razreda poteka na daljavo. Delo s preostalimi učenci na šoli medtem poteka nemoteno, je danes zagotovil Kerštajn, še piše STA.