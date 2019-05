V Pivki slovesnost ob vpisu Parka vojaške zgodovine v razvid muzejev #video

V Parku vojaške zgodovine so danes s posebno slovesnostjo obeležili vpis parka v razvid muzejev pri ministrstvu za kulturo. S slovesnostjo, ki sta se je udeležila tudi predsednik vlade Marjan Šarec in minister za kulturo Zoran Poznič, so se spomnili tudi zamisli izpred 15 let, da bi iz opuščene pivške vojašnice osnovali muzej.